Miguel Lorenzo insta al BNG de A Coruña a atender "la voluntad popular" para gobernar

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, instó este lunes al candidato del BNG a la Alcaldía, Francisco Jorquera, a que "atienda a la voluntad popular y no sea Ana Pontón la que decida quién gobierna". El todavía alcaldable se mostró esta mañana satisfecho por los resultados obtenidos este domingo, cuando su partido fue la fuerza más votada, logrando 12 ediles, una cifra insuficiente para gobernar con mayoría absoluta. "Me presento como alcalde. Esta ciudad no puede seguir gobernada por quienes han perdido en 2011, 2015, 2019 y 2023", proclamó en su sede de Juan Flórez.

Lorenzo, que mantiene su compromiso de continuar cuatro años más al frente del partido, ya sea en el gobierno o en la oposición, se sentará a hablar con Jorquera para decidir el futuro de la corporación municipal: "Mantengo mi posición y a ver si hay posibilidad de que gobierne el más votado y el más querido", explicó.

Cuestionado sobre el anuncio del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, el popular señaló que "el PSOE no tiene el apoyo" de los ciudadanos, mientras los populares afrontan estos comicios "con renovado entusiasmo".