Lorenzo no se rinde y quiere ser alcalde de A Coruña pese a no lograr la mayoría absoluta

Victoria agridulce la del Partido Popular. Miguel Lorenzo ganó las elecciones, que le dieron doce ediles, pero no logró la mayoría absoluta para gobernar, por lo que se quedará en solitario en la oposición. En unos comicios marcados por una menor participación, el PP fue la fuerza más votada con más de 42.000 votos. “Una vez más el PP es el partido más apoyado por los coruñeses”, comenzó su intervención el popular, que recorrió un pequeño pasillo jaleado por todo su equipo en el hall del Eurostars Atlántico.



Poco antes de las 23.00 horas, el cabeza de lista del Partido Popular salió triunfal de la sala donde siguió el recuento electoral para comparecer ante los medios de comunicación. El ambiente, sin embargo, no era de furor por haber ganado. La emoción era contenida, los miembros del partido, apoderados y militantes sabían que superaban en apoyos al PSOE, pero la Alcaldía se les escapaba de las manos.



Los aplausos cobraron fuerza cuando Lorenzo subió al atril, donde aseguró que ha tenido el mejor resultado de los últimos años, “tanto en votos como en concejales”. Recordó que ha aumentado tres ediles con respecto a las municipales de 2019 y que el PSOE “ha perdido votos”. Este “dardo” fue menos envenenado tras las palabras de agradecimiento que tuvo hacia Inés Rey, quien lo llamó por teléfono para felicitarlo por los resultados obtenidos.

Objetivo



El discurso del todavía alcaldable cogió fuerza con el paso de los segundos: “Hemos crecido, hemos ganado, tenemos vocación de gobernar y yo me ofrezco a gobernar frente a aquellos que han perdido las elecciones. Me había marcado un objetivo, una mayoría de catorce. Hemos conseguido una mayoría de doce concejales, suficiente para gobernar. Este es el deseo que han elegido democráticamente todos los coruñeses”, anunció, para dar paso a un deseo de conceder a los ciudadanos un gobierno de “ganadores” frente a “pactos de perdedores”.



Preguntado sobre su continuidad al frente del partido en la oposición, en caso de no gobernar, Lorenzo sentenció: “Me he comprometido con la ciudad cuatro años. Manifiesto voluntad de gobernar, no os vamos a defraudar”.



Por el hotel se dejaron ver caras conocidas del partido, como la exconselleira y exportavoz del PP en A Coruña, Beatriz Mato; y la también exportavoz Rosa Gallego. Lorenzo ha conseguido más votos que la primera, quien también ganó las elecciones en 2019, pero no logró gobernar frente al Gobierno en solitario de Inés Rey con apoyos puntuales de la Marea Atlántica. Mismo panorama le espera al ahora vencedor, ya que la socialista podría ser apoyada por el BNG en algunos asuntos o formar un gobierno de coalición con la formación de Francisco Jorquera.



El Partido Popular ha sido la lista más votada desde el año 2011, pero desde entonces no ha sido capaz de gobernar. Si en esta cita electoral el desplome de la Marea Atlántica ha podido beneficiar al PSOE –y al BNG–, la formación liderada por Lorenzo habría sido espoleada, posiblemente, por el desplome de Ciudadanos.