Jorquera (BNG): "É hora de defender os dereitos da traballadores"

El candidato del BNG a la Alcaldía de A Coruña, Francisco Jorquera, mantuvo este jueves un encuentro con un centenar de delegados de la CIG, acompañado por el diputado Néstor Rego y los integrantes de la candidatura Celia Armas, Carlos Varela y Iago Pazos.



“Non é indiferente á hora de defender os dereitos das traballadoras e traballadores quen goberne o Concello da Coruña a partir do próximo 28 de maio”, dijo Jorquera, quien indicó que aunque el Ayuntamiento "ten competencias limitadas en materia de emprego, o Goberno Local si pode xogar un papel positivo á hora de dinamizar a economía e de fomentar a creación de emprego de calidade".



“Un dos eixos nos que se pode actuar é a política de contratación do Concello. Un dos criterios a valorar á hora de adxudicar contratos ten de ser a creación de emprego de calidade na nosa cidade”, afirmó, para explicar que además el Gobierno local debe cumplir sus deberes como dinamizador económico: “E iso pasa por dotar o Concello dun orzamento por ano –e o Executivo do PSOE só foi quen de aprobar dous orzamentos en 4 anos- e iso pasa tamén por executar o capítulo de investimentos –e co PSOE á fronte do Concello só se deron executado un de cada tres euros”.

Interpelado por los medios, Jorquera también hizo un pequeño balance de la campaña: “As nosas sensacións son moi boas. As nosas propostas están a ter unha grande receptividade por parte das coruñesas e os coruñeses. Neste mandato, e a diferenza doutras forzas, o BNG non foi noticia por liortas ou por divisións internas, senón polo seu traballo e propostas”.