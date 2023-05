Francisco Jorquera | "O BNG non vai comezar cunha proposta de coalición"

Francisco Jorquera, candidato do BNG ás pasadas eleccións, arrastraba todavía hoxe a fatiga da noite pasada, na que conseguiron dos concelleiros más, pasando o seu grupo a estar formado por catro edís. Desaparecida a Marea, estes datos converten o BNG no apoio necesario do PSOE de Inés Rey que, aínda que gañou dous concelleiros, ata a os once, segue precisando tres votos máis para chegar a maioría absoluta.

Está satisfeito?

Por suposto. O BNG non se poñe límites, a nosa vocación é liderar políticamente esta cidade, pero despois dos resultados de onte está moito máis fortalecido.

Que significa esta vitoria para a gobernabilidade do concello?

É evidente que outorga o BNG un papel decisivo, determinante, na política municipal nos próximos catro anos. Por tanto, asumimos plenamente esa responsabilidade. Agradecemos a confianza das coruñeses e coruñesas e comprometémonos a asumir esa responsabilidade, a intentar mellorar as cousas nos vindeiros catro anos, porque se facemos balance, hai moitos aspectos por correxir.

Pero como a fará? Dende dentro do Goberno ou dende fóra?

Iso o BNG non o tén decidido. Primeiro é negociar, abrir un proceso de diálogo e explorar se hai acordo sobre cales deben ser as prioirdades nos vindeiros catro anos.

E se hai acordo?

Tería que ir acompañado de mecanismos que garanticen o seu cumprimento.

Por que?

Somos moi críticos sobre moitos aspectos do Goberno e o BNG vai utilizar a capacidade que lle deron os coruñeses para introducir modificacións.

Haberá bipartito ou non?

Esa será a consecuencia final do proceso. Se hai un bo nivel de acordo. O BNG non traballa con ningunha hipótese.

Dialogará só co PSOE?

O BNG considera que todos os grupos con representación deben dialogar entre si. Creo que iso é bo. Pero o BNG é unha forza política nacionalista e progresista. Por tanto, está a favor de utilizar os seus votos para conformar maiorías progresistas e nacionalistas nos concellos.

Entón, votarán a candidatura de Inés Rey?

Hai un proceso de diálogo que non se iniciou. Os resultados permitirán esclarecer esa pregunta.

Cree que, con once concelleiros, estaría disposta a alcaldesa a un bipartito?

O BNG non vai empezar cunha proposta de coalición. O que vai poñer sobre a mesa é a proposta dun acordo programático que introduza correccións e retificacións ao respecto do acontecido nestes últimos catro anos. En calquera caso, se Inés Rey se sinte o suficientemente respaldada como para gobernar en solitario é unha pregunta que hai que facerlle a propia Inés.

Parece confiada, nese senso.

Uha cousa que me sorprendeu na xornada electoral de onte foi que Inés Rey foi a primera en comparecer e presentouse como vencedora nas eleccións. Pero quero lembrar que non foi a forza política mais votada. Se vai investir alcaldesa en virtude de si hai un acordo ou non.

Influirán os resultados nas outras cidades na súa negociación?

O marco xeral sempre é importante pero, loxicamente, a negociación da Coruña o que vai ter en conta sobre todo son as necesidades a nivel local.