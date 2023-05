Eva Castro Caridad: “Si Lorenzo necesita a Vox, colaboraremos, pero los votos no son gratis”

Catedrática de la Universidad de Santiago por vocación, Eva María Castro Caridad decidió dar el salto a la política tras la moción de censura de octubre de 2020. La candidata de Vox se define como una persona normal que no olvida la docencia.

¿Qué objetivo tiene de cara a las elecciones?



Entrar en el Ayuntamiento porque Vox es el único partido que puede cambiar las cosas. Conseguir los votos que conseguimos en las generales de 2019, que fueron más de 10.000.



¿Qué puede aportar Vox?



Mucho. El sentido común y la defensa de los coruñeses por encima de siglas e intereses personales.

¿No hay sentido común?



No, me quedo perpleja cuando observas que las instituciones no son capaces de entenderse entre ellas. Lo único que están negociando es el interés del partido.

¿Asuntos prioritarios?



Facilitar la vida a los coruñeses, bajar impuestos, que la Administración esté al servicio del administrado y que el dinero de los coruñeses esté en su bolsillo. Varios vecinos me han contado que se aconseja a mujeres con hijos que denuncien a sus maridos para obtener una paga; se aconseja a trabajadoras del hogar que le pidan a su jefe trabajar en negro para obtener una ayuda; y, desde el Ayuntamiento, a españoles que solicitan ayudas se les dice que no por ser españoles.

¿Qué cambiaría en la ciudad?



Tenemos un programa con diez medidas y muchas propuestas. ¿Quién ha decidido la Zona de Bajas Emisiones y las peatonalizaciones? Es fundamental la seguridad. Crearemos un servicio de apoyo para la okupación.

Pero eso es más competencia del Estado.



Los Ayuntamientos podemos hacer muchas cosas. Inés Rey no puede escurrir el bulto. Si tanto presume de tener buenas relaciones con Pedro Sánchez, que le envíe funcionarios.

Habla de programa, pero este sigue las mismas líneas para toda España. No está enfocado en la ciudad.



Los ejes fundamentales son iguales para toda España. La defensa de la Constitución, de la municipalidad, de los barrios. Llevamos dos años visitando los barrios porque tenemos que saber cuáles son los problemas. Los partidos de izquierda van a pintar un mundo de Yupi.

¿Y qué barrios considera que son problemáticos?



Existen problemas en todos los barrios de La Coruña. El Castrillón necesita limpieza; por supuesto, Los Mallos, el Agra del Orzán y la calle Barcelona. No queremos que existan guetos. Allí hay peleas a machetazos día sí y día no. Guetos no, y ciudad quince minutos, tampoco.

El programa de Vox habla de familia tradicional, inmigración y defensa de la vida. ¿Usted también quiere expulsar a inmigrantes?



Estamos viendo cómo La Coruña es la ciudad donde más ha crecido la violencia. ¿Expulsión? Sí. No podemos admitir inmigración ilegal. Estamos en contra de la inmigración ilegal y de las mafias. Expulsión inmediata, sí.

¿Pero podría hacer eso?



Removeríamos cielo y tierra. Tú no puedes empadronar ilegalmente como se está haciendo.

¿Se está empadronando ilegalmente en A Coruña?



Yo lo que sé es que hay pisos donde hay empadronadas más de cien personas. Está viniendo gente con un permiso de turista y al día siguiente ya están solicitando ayudas sociales.

En cuanto a la familia, varios partidos han firmado con ALAS Coruña compromisos con la comunidad Lgtbi.



No consideramos que una orientación sexual sea merecedora de derechos. ¿Quién discrimina por una orientación sexual, que es algo tan íntimo? Niego el derecho Lgtbi al igual que al aborto.

Le pregunto por compromisos ante situaciones de vulnerabilidad.



Niego la mayor, no hay discriminaciones. Siempre hubo homosexuales.

Perseguidos.



No, mentira.

Antes no podías decir que eras homosexual.



Bueno, pero tampoco dices soy heterosexual o tengo zoofilia.

A Coruña concentra la mitad de incidentes de odio contra la comunidad Lgtbi de Galicia.



No hay discriminación. No la hubo. En la mercería Otero, desde siempre, fueron varones a comprarse braguitas de mujer.

¿Valoración de estos cuatro años?



Mal, muy mal y pésima. No me sirve haber pasado la pandemia porque se ha afrontado mal.

¿Qué habría hecho usted?



Pues como se hizo en Madrid.

¿Mantener los bares abiertos?



No encerrar a la gente en casa y tomar las medidas necesarias.

Pero fue una medida estatal, no fue Inés Rey.



Solamente sé que lo que se hizo, se hizo mal.

¿Qué opina de la movilidad?



La carga y descarga es un galimatías. La barbaridad del carril bici nos la comentaron unas señoras el otro día, es un caos y hay zonas muy peligrosas.

¿Seguiría ampliando el carril bici?

Tal y como está, no. Hay zonas donde el carril es un auténtico caos. Necesito saber el número de usuarios y cuánto dinero está costando al Ayuntamiento. Los usuarios de la bicicleta son usuarios que dejan de utilizar el transporte público y no el coche.

“No acepto la política de movilidad sostenible” “No acepto la política de movilidad sostenible porque eso es lenguaje de la izquierda. No peatonalizaría, haría una buena urbanización en los barrios, que no significa peatonalizar. Las aceras las tendría bien cuidadas y las malezas también bien cuidadas. Me encantaría que en las farolas, cuando llegue la primavera, se puedan poner flores e incentivar a los vecinos a un concurso de balcones. Con eso haces mucho y das paso a la iniciativa privada de cada uno. A Coruña tiene milenios, ¿Van a venir a decirnos lo que es sostenible o no? Son palabros que infectan la mente de la gente".

¿Cómo valora la coyuntura actual de la vivienda?



Optamos por la liberalización del suelo, salvo en aquellas zonas especialmente protegidas, por la construcción en altura y por dar seguridad jurídica al propietario.

¿Y de los pisos turísticos?

Por los estudios que tenemos, la vivienda turística en Coruña no es un problema. No hay proliferación, uno es dueño y señor de hacer lo que quiera con el bien de cada uno.

¿Apoyaría al PP para gobernar?



El objetivo de Vox es eliminar la política social comunista del ayuntamiento de La Coruña. Si la posibilidad es pactar con el PP, no tenemos líneas rojas, nos gusta mucho más el verde.Las líneas rojas son de la izquierda, y nosotros no somos de izquierdas. El PP tiene mucho complejo y utiliza el lenguaje de la izquierda. Si Lorenzo necesita a Vox, colaboraremos, pero los votos no son gratis.

¿Y qué pediría a cambio?

Nosotros no vamos a caer en la inocencia de Andalucía, Madrid o Murcia. El modelo va a ser Castilla y León. Que Miguel Lorenzo vaya pensando que el apoyo de Vox no va a ser altruista como hasta ahora.

¿Cómo ve la situación cultural?

Lamento que nuestro Ayuntamiento no hubiera peleado por conservar el cuadro de El Palomar. Coruña ha sido una ciudad pionera en la vanguardia y en las ideas, pero ahora, ¿Qué tenemos, a Los 40 Principales?

¿Y qué propone?

A mí me encantaría que Coruña volviera a ser punto de la Cutty Sark, me encantaría pelear porque fuese punto de embarque o desembarque de grandes cruceros.

Pero este año marcará récord histórico en escalas de cruceros.

Sí, pero de paso, ahí hay una diferencia clave.

Vox se ha mostrado a favor de la tauromaquia en muchas ciudades. En A Coruña no hay corridas desde 2015.

Me encantaría que volviesen, libertad absoluta para que haya toros. No por subvención del Ayuntamiento, pero sí iniciativa privada, adelante.

Veo que utiliza el topónimo 'La Coruña', igual que Abascal.

Nuestra posición es la libertad de la lengua. Todos nós somos galegos pero a cuestión é cando a lingua utilízase como instrumento político. Nesas non estamos. La lengua como instrumento político, no. Y en Coruña la lengua no es un problema. Tú, si quieres, hablas gallego. ¿Por qué imponer a los demás que hablen gallego? En Coruña el problema de la lengua no existe y si alguien quiere utilizar la lengua como instrumento político, nos encontrará enfrente, igual que si alguien quiere utilizar su orientación sexual para conseguir una serie de beneficios, también nos tendrá enfrente.