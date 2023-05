Ethel Vázquez pide cambiar al alcalde de Oleiros que solo piensa en "montar circos" por Loli Silva

La vicesecretaria del PP de A Coruña, Ethel Vázquez, visitó este miércoles Oleiros, donde pidió el voto para la candidata popular, Loli Silva, convencida de que el municipio merece "outra forma de facer política" frente aun alcalde que "hai tempo que perdeu o norte". En este sentido, incidió en que Oleiros "necesita un cambio radical" porque más que un regidor centrado en gestionar, hay una persona que solo piensa "en montar circos".

“É o momento de poñer aos veciños do Couto e de Oleiros por encima dos intereses electorais”, apuntó Vázquez. “O alcalde de Oleiros ten na súa man pintar o paso de peons no Couto e non quere. Prefire montar o circo e dedicar o diñeiro público a facer carteis ofensivos que non axudan en nada á xente”, explicó.

En la misma línea, censuró que Ángel García Seoane instalase un carten en la parada del bus de Santa Cristina para criticar que no se dé el visto bueno al convenio para extender la línea del bus coruñés 1A hasta el municipio. “O señor Seoane debería centrarse máis en cumprir o convenio que el mesmo asinou para que o bus urbano da coruña chegase a Santa Cristina e, desta maneira, que a Xunta puidese tramitar a renovación do convenio”, explicó.