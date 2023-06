El PSOE y el BNG inician este jueves las negociaciones para definir el próximo gobierno de A Coruña

El PSOE y el BNG darán comienzo este jueves a las negociaciones para formar el próximo gobierno local de A Coruña, según anunció este martes Francisco Jorquera durante una comparecencia junto al portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego. Si la alcaldesa, Inés Rey, aseguraba este lunes que "imos respetando os tempos” y añadió que “estas cousas hai que facelas con seriedade e con discreción”, Jorquera instaba a la regidora a dar el primer paso para poner en marcha la ronda de contactos. La llamada de los socialistas se produjo y, finalmente, ambas formaciones se reunirán tras la asamblea local de los nacionalistas, que tendrá lugar este miércoles.

La rueda de prensa de Rego y Jorquera tenía como objetivo poner en valor las líneas que seguirá el partido hacia las generales del 23 de julio. "A bonificación das portaxes da AP-9 para usuarios recorrentes, a dragaxe da Ría do Burgo ou a conexión ferroviaria co porto exterior da Coruña son algúns dos logros da organización nacionalista durante esta lexislatura, mais avanza a necesidade de contar cun grupo galego forte que permita condicionar as políticas do Goberno do Estado e para desbloquear novas cuestións da axenda galega". En el caso de A Coruña señalan la condonación de la deuda del puerto, la cesión de la cárcel provincial, las viviendas de la Sareb, la modernización de las infraestructuras ferroviarias y la implantación de los cercanías. "Unha AP-9 galega e libre de peaxes como prioridades", explicaron.

Jorquera criticó la actitud "pasiva" de la alcaldesa, calificándola como “pouco exixente” con el Estado en estas cuestiones. “Durante este mandato, o goberno municipal non defendeu os intereses da cidadanía da Coruña. É necesario que o BNG teña na seguinte lexislatura un Grupo Galego forte en Madrid para defender, con máis peso e influencia, os intereses da Coruña e condicionar as políticas que leva a cabo o Goberno do Estado”, afirmó el portavoz nacionalista en la ciudad.