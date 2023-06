El BNG sitúa la condonación de la deuda del Puerto de A Coruña entre sus compromisos de cara al 23-J

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, respondió, tras el sorteo de las mesas electorales celebrado en María Pita este lunes, 26 de junio, a las palabras del dirigente del PP Miguel Tellado sobre la condonación de la deuda del Puerto de Coruña: “Lamentamos que o señor Tellado non se lembrase da esixencia da condonación da débeda durante os gobernos presididos por Mariano Rajoy”.

Tellado reprochó al Gobierno presidido por Pedro Sánchez que "negase inversiones que en otros lugares sí se han hecho. No cancelaron la deuda del puerto exterior como sí se hizo en Valencia".



“Esta débeda”, aseguró Jorquera, “xerouse hai moitos anos a raíz da decisión dun goberno do PP, o presidido por Aznar, de acometer a construción do porto exterior. A obra foi presentada como unha compensación a Galiza polo desastre do Prestige, mais logo quen asumiu a carga financeira que dela se derivou foi o porto da Coruña, non foi o Estado directamente”, remarcó.



A continuación, Jorquera destacó que el BNG, "a diferenza doutras forzas políticas, sempre vai esixir a condonación da débeda”, con independencia de quien esté en Moncloa.

En este sentido, subrayó que la exigencia de la condonación de la deuda figura en el decálogo de compromisos presentado por la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón: “Polo tanto, teremos a mesma posición de firmeza e de compromiso coa defensa dos intereses da Coruña e Galiza que tivemos sempre, gobernar quen gobernar no Estado”.