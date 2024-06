Yolanda Díaz anuncia que llevará “en breve” al Congreso la norma para reducir la jornada, aunque sea sin la CEOE

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó este miércoles que “en breve” llevará al Congreso de los Diputados el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima hasta las 38,5 horas semanales este año y las 37,5 horas en 2025. En respuesta a una interpelación de ERC sobre la necesidad de reducir el tiempo de trabajo, Díaz defendió que su intención es lograr un pacto con los agentes sociales pero que “si la patronal española no quiere avanzar, nosotros sí vamos a hacerlo”. De esta forma, advirtió a la CEOE de que reducirá la jornada, aunque sea sin contar con la patronal.



En declaraciones a los medios en el Congreso tras su intervención, Díaz dijo que el acuerdo sobre la reducción va a ser “inminente” ya sea “bipartito o tripartito”, es decir, con la patronal o sin ella. “Vamos a ver qué plantea la patronal el lunes pero por primera vez no ha puesto ningún papel”, ha añadido. “Este Gobierno va a cumplir con los compromisos”, ha subrayado Díaz, que ha esperado contar con ERC en esta iniciativa.



El Ministerio de Trabajo afeó el lunes a las patronales CEOE y Cepyme no haber presentado propuestas por escrito a los planteamientos del Gobierno sobre la reducción de jornada y les emplazó a llevarlas a la reunión del próximo lunes.



Díaz defendió la reducción de la jornada laboral como paso para acabar con la “lacra” de las horas extraordinarias sin remunerar en el país y con la jornada parcial involuntaria. Así, la titular de Trabajo afirmó que en el país se realizan 4 millones de horas extraordinarias a la semana, de las que el 41% no se retribuyen. “Esta lacra se tiene que acabar”, reivindicó Díaz.

Una “medida oportuna”

“Lo vamos a hacer porque hay que cumplir con los compromisos democráticos, porque, además, es una medida oportuna, beneficia a la ciudadanía, a la salud de las personas trabajadoras, a la gente trabajadora del país, pero lo más importante, porque aumenta también la eficacia económica, aumentando la productividad en España. Y lo vamos a hacer, como siempre, en el marco del diálogo social”, añadió.



Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, respondió a Yolanda Díaz que ellos han hecho “muchísimas propuestas” en relación a la reducción de la jornada, pero que “no acepta ninguna”. “Al monólogo yo no tengo que contestar con nada, directamente que hagan lo que tengan que hacer”, aseguró.



Asimismo, argumentó que, en todo caso, no está “quitando la legitimidad a la norma” que se pueda aprobar, pero ha insistido en que “eso no es diálogo social” y que lo que plantea es “malo para la economía española”. Garamendi se desplazó ayer a Euskadi para participar en un encuentro en el Real Club Marítimo de Getxo (Vizcaya) organizado por APD para ofrecer la visión de las empresas sobre el nuevo ciclo institucional en Europa.

Ninguna propuesta aceptada

Díaz dijo este miércoles que aún hay tiempo para llegar a un acuerdo que veía asumible para las empresas y, ante esas palabras, Garamendi afirmó que “eso lo dice ella” y, tras indicar que “ya no sabe cómo decirlo”, ha asegurado que han tenido muchas reuniones y han hecho “muchísimas propuestas”, “pero no se acepta ninguna”.



“Yo no entiendo diálogo como un ultimátum, tampoco que en ese ultimátum te dice que la postura del Ministerio es muy nítida. Pero si es muy nítida y hay un ultimátum, me vais a perdonar, pero estoy en mi tierra, soy vasco, yo eso no lo entiendo”, zanjó.