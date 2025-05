Los precios de la gasolina de 95 y del diésel de automoción caen más del 10 % esta semana

Los precios de la gasolina 95 y del gasóleo de automoción se venden en las gasolineras españolas esta semana un 12,8 y un 10,31 % más baratas que hace un año, según los datos publicados este jueves por el Boletín Petrolero de la UE, que toma los datos del pasado lunes 28 de abril.

En concreto, la gasolina de 95 se paga esta semana a 1,470 euros, un 12,8 % más barata que hace un año, en tanto que el gasóleo de automoción se vende a 1,383 euros, un 10,31 % por debajo de lo marcado hace un año.

Desde comienzos de año, el descenso en el precio de los combustibles ha sido del 4,2 % para la gasolina y del 4,8 % para el diésel.

Ambos combustibles no han dejado de reducir su precio en los últimos meses, si bien la gasolina no ha caído por debajo de los 1,5 euros por litro hasta la tercera semana de abril, en tanto que el diésel no lo ha hecho por debajo de 1,4 euros hasta la cuarta semana de ese mes.

Como es habitual, el precio de los combustibles en España se ha situado por debajo de la media de la Unión Europea, que para la gasolina supera 1,6 euros por litro y para el diésel 1,5.

Dinamarca es el país con los precios más elevados para estos combustibles, 1,968 euros por litro para la gasolina de 95 y 1,712 euros para el diésel.