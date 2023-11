La fiebre por el Black Friday contagia de descuentos a múltiples sectores de la economía

El Black Friday ha pasado de ser la fiesta patria del consumo en EEUU a una celebración global de las rebajas, incluida España, donde el éxtasis por los precios rebajados saltó de sectores clásicos para esta fecha, como el textil o la tecnología, a otros como la banca, el transporte o la cultura.



Así, los consumidores encontrarán en los próximos días ofertas en productos financieros. La banca ofrece desde mejores tipos en préstamos preconcedidos hasta facilidades para abrir cuentas online durante los días de la campaña.



“Hemos notado incremento relacionado con compras, uso de tarjeta y préstamos”, puntualizaron fuentes del BBVA, comentario al que se suma el Banco Sabadell, que añadió que “presentan más herramientas” al aumentar el número de clientes que buscan financiación para el viernes de descuento.



Menos ofertas se intuyen en el sector inmobiliario, en el que no todas las compañías ofrecen descuentos para el viernes negro. “Algunas inmobiliarias comenzaron a realizar, hace algunos años, promociones, aunque no se trata de una práctica generalizada, ya que la demanda es muy superior a la oferta, lo que provoca que no sea necesario realizar descuentos para encontrar inquilino o comprador”, explicó el portal Idealista.



Entre los que sí rebajan los precios están Altamira, que aseguró aplicar rebajas de hasta un 62% en algunos inmuebles; Haya Real Estate, con hasta el 40%, o Brickbro, con vales de regalo de 35.000 euros para comprar locales comerciales. “En 2022 vimos que los accesos a nuestra web se triplicaron durante la quincena que duró la campaña”, dijo el portavoz de Haya Real Estate, que añadió que “es una buena oportunidad para atraer a potenciales clientes”.

Rebajas en el turismo



Como ya es habitual, el transporte se une al viernes negro con descuentos en billetes de avión (con empresas como Iberia, Air Europa, Vueling o Ryanair), trenes (incluidas Renfe, Ouigo e Iryo), autobús (Alsa o Flixbus) e incluso de cruceros, de la mano de Costa. “Los bajos precios hacen que se vendan casi de inmediato todos los billetes promocionados”, apuntaron desde Flixbus. Desde Alsa incidieron en que esta efeméride “ayuda a la venta anticipada de viajes, especialmente para el puente de diciembre y Navidad”. Fuentes de Air Europa añadieron que “el Black Friday estimula la demanda y las ventas”.



Los descuentos también llegan a las reservas hoteleras de cadenas como Hesperia, Vincci, NH, Meliá, Hilton y Accor, con rebajas de hasta el 50%, además de a plataformas como Booking. El recorte de los precios en este sector es tal, que se instauró incluso el Travel Tuesday (que se celebra el martes siguiente), un día después del Cyber Monday (el lunes siguiente, dedicado a la tecnología).

Espectáculos y mucho más



El mundo de la cultura y el ocio también abrazó esta convocatoria, de forma que estos días se pueden encontrar desde descuentos para los conciertos, hasta ofertas especiales para cenas o noches en discotecas a través de la plataforma de experiencias Fever. Incluso marcas automovilísticas como Hyundai, Skoda, Peugeot o Nissan o concesionarios como Cars&Cars se sumaron al carro en un sector donde por ejemplo Avis tiene ofertas para alquiler de coches, Feu Vert para neumáticos o Euiromaster para servicios de taller.



En energía, Naturgy, Sotysolar o Edp ofrecen la instalación de placas solares a menor precio, mientras que Endesa intenta atraer a clientes con tarjetas regalo y Podo otorga descuentos a sus suscriptores.



Así, una larga lista en la que se incluyen muebles, artículos de bricolaje y ferretería, piensos para animales, flores, menaje, libros o productos de papelería, todos susceptibles de ser etiquetados como “rebajado”.



Con el reclamo del viernes negro los hogares gastarán una media de 284 euros, un 35% más que el año anterior, según Milanuncios, o de 227 euros, casi un 30% más, según la plataforma de comercio electrónico Aladinia.



Deloitte calcula que el 17% de las compras navideñas se realiza en torno a las promociones de Black Friday y Cyber Monday, lo que supone un incentivo consumista que las organizaciones de consumidores recomiendan afrontar con precaución para detectar falsos descuentos.