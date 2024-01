Fiat lanza al mercado el 600 eléctrico, desde 23.150 euros con el 'Plan Moves'

La firma automovilística italiana Fiat ha lanzado al mercado español el nuevo Fiat 600 eléctrico, un SUV compacto del segmento B que está disponible desde 35.950 euros, que podrían rebajarse hasta 23.150 euros entre las ayudas del Plan Moves III para el achatarramiento de un coche viejo (hasta 7.000 euros) y otras ofrecidas por la compañía, al tiempo que Stellantis ofrece una financiación para este modelo desde 179 euros al mes durante 24 meses más una entrada de 3.895 euros.



En concreto, Fiat adelanta la ayuda del Plan Moves III hasta 18 meses a través de Stellantis Bank, por lo que si en el mes 19 no se ha percibido, la ayuda se devolverá por parte del cliente a la división financiera de la grupo. Además, Fiat incluye el cargador Wallbox en la compra.



Así, la firma ha destacado que es "el coche más importante de la marca" y el primero que lanzan bajo la colaboración con Stellantis, por lo que se ha marcado un objetivo de alcanzar 10.000 ventas este ejercicio entre su nuevo modelo eléctrico y la versión híbrida (MHEV), que ha anunciado para febrero, aunque todavía no se conocen precios.



El modelo llega a los concesionarios con dos acabados posibles, la versión de entrada (Red) y la versión tope de gama La Prima, que está disponible por unos 5.000 euros más o en renting con la misma cuota mensual y una entrada de 5.950 euros, y que cuenta con diferentes acabados de estilo y tecnología, además de estar disponible en cuatro colores diferentes: Naranja Sun of Italy, Verde Sea of Italy, Tierra Earth of Italy y Azul Sky of Italy. Ninguno de los dos acabados tiene la posibilidad de añadir nada.



El nuevo Fiat 600e cuenta con un único motor eléctrico de 115 kilovatios (kW) de potencia, unos 30 kW más que su hermano pequeño, el Fiat 500e, al tiempo que cuenta con una autonomía de ciclo combinado de hasta 400 kilómetros, que por ciudad pueden alcanzar hasta 604 km.



El interior de este nuevo modelo, que recuerda al del 500X, integra con dos pantallas, la del cuadro de instrumento de 7 pulgadas, y una de infoentretenimiento más grande, de unas 10,25 pulgadas, además de un nuevo diseño ovalado inspirado en el del Fiat 500, un salpicadero rojo, función de masaje en el asiento del piloto y cromoterapia con 64 combinaciones de colores diferentes.



Asimismo, el modelo MHEV tiene una potencia de 81 kW (110 CV), con una nueva transmisión eléctrica con cambio automático de 21 kW, además de tres cilindros y 1,2 litros y batería de ion-litio de 48 V.



Por su parte, el director general de Fiat para España y Portugal, Alejandro Noriega, ha destacado que este coche es una "gran apuesta" y que espera que les traiga "buenas cosas" este año, al tiempo que han querido hacerlo sencillo, con dos versiones y cinco colores.