El Eixo Atlántico pide que se concreten los plazos para las infraestructuras gallegas ante el 23-J

“El año que viene Galicia seguirá sin cercanías”. Así de contundente se muestra el secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, al referirse a uno de los dos proyectos de infraestructuras

interiores que, a su entender, deberían ser clave en los programas de elecciones generales que

serán presentados dentro de unos días.



Unos proyectos de Gobierno en los que la organización pide que se mimen las infraestructuras. “Son clave para el desarrollo económico del que depende el empleo. Este permite pagar unos impuestos con los que después se hacen carreteras, trenes, hospitales y todo lo que es fundamental para una sociedad moderna y avanzada”, recuerdan.



Ante esta situación, el secretario xeral do Eixo Atlántico reclama que se reconduzca la campaña. “lo lógico es que haya un balance por parte de los que han gobernado y se asuman unos compromisos. Lo que no es lógico ni razonable es el desvío a que si Vox... que si Bildu...”. “No deben ser el tema central de una campaña”, zanja Vázquez Mao.



“El año que viene se van a transferir los servicios de cercanías. La Xunta, en la que la gobierna un partido que aspira a gobernar España, ni tiene un plan ni lo ha presentando, ni se ha reunido con alcaldes y sindicatos”, lamenta el secretario xeral del Eixo .



“Tampoco conocemos la postura del BNG. Ningún dirigente se ha reunido con el Eixo”, señala Vázquez Mao que recuerda que el compromiso con un proyecto tiene que ir más allá de las concentraciones con pancartas. “No solo valen como tema electoral. Cuando das tu voto a la investidura tienes que negociar contrapartidas”, señaló al recordar que el BNG con el voto de su diputado para investir a Sánchez, logró fue poco más que la promesa de bonificar los peajes de la AP-9.

Sentarse con los alcaldes



“Hay que sentarse a la mesa con los alcaldes, con todos no solo con los suyos y decir: ‘tenemos una propuesta’. Es lo que nadie ha hecho”, recuerda Vázquez Mao..



La advertencia se extiende a otro punto clave en los proyectos internos de infraestructuras en Galicia: la falta de desarrollo de la red interior y las conexiones con la meseta y el corredor transcántabrico. Mao recuerda que estos proyectos son de especial importancia para incluir a Galicia en la red europea de transporte y conseguir el apoyo financiero y técnico de la Unión Europea.



No son estas las únicas asignaturas pendientes de los partidos. “Nada se sabe de una conexión fundamental como es la de la Coruña con Ferrol o la de Betanzos con Lugo” uno de los puntos clave para la salida a Europa, recuerda.

La importancia de los puertos



El responsable do Eixo Atlántico resalta también la importancia de los puertos de aguas profundas que acogen “a los buques que vienen de Panamá” y pone a la provincia de A Coruña en una posición privilegiada a la hora de captar los megabuques procedentes de Asia, y los transportes de Centro y Norteamérica. Tampoco son “una cuestión menor” los puertos exteriores y la conexión entre ellos”, enumera.



“De lo único que se sabe algo es de la salida sur de Vigo y en enero o febrero se reunirán para hablar del segundo tramo”, recapitula, “Cuando dice la UE que no terminará hasta el 2040 no se refiere a la salida sur de Vigo. La línea oficialmente se llama Ferrol- Frontera portuguesa y como del tramo Ferrol- A Coruña nada se sabe, en Bruselas dicen que no va a estar en el 2030”.



Ante este panorama, Xoan Vázquez no duda en pedir a los candidatos a que se comprometan, pongan fecha y señalen las fases de lo que está pendiente de finalización. “No olvidemos que dos de los dirigentes son gallegos, y provienen de zonas especialmente castigadas a nivel de infraestructuras. Se supone que conocen bien esta situación”, recordó el responsable do Eixo l