Díaz: “Anuncio que el viernes vamos a subir mucho el salario mínimo”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó este miércoles que el viernes el Gobierno va a subir “mucho” el salario mínimo interprofesional (SMI), después de que la patronal haya decidido descolgarse del acuerdo. “Anuncio que el viernes vamos a subir mucho el SMI”, afirmó Díaz en declaraciones a La Sexta después de que el Ministerio de Trabajo advirtiera este lunes a CEOE-Cepyme de que el incremento del salario mínimo para 2024 sería superior al 4 % si no se sumaban a un acuerdo tripartito con Gobierno y sindicatos.



El presidente de la asociación de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, aseguró que la CEOE “no va a estar en el acuerdo” para subir el SMI porque el planteamiento puesto encima de la mesa el lunes por el Gobierno es “un chantaje”.



En la presentación del barómetro de enero, el líder de ATA criticó que el Ministerio de Trabajo les advirtiera en dicha reunión de que la subida del SMI sería superior a la inicialmente propuesta por el Gobierno, del 4%, en caso de que los empresarios no se sumaran al pacto.



Si la patronal, que propuso un incremento del 3%, se descolgara del pacto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, avisó de que el incremento sería mayor, tal y como reclaman los sindicatos, que plantean un alza de al menos el 5%.



Amor criticó estas palabras y recordó que “en el espíritu del diálogo social no tiene cabida ni la amenaza ni el chantaje”. “La CEOE ya se ha pronunciado, que no va a estar en el acuerdo”, dijo Amor, al tiempo que recordó que el Ministerio de Trabajo ha rechazado dos de las peticiones que los empresarios llevan años reclamando, una bonificación para el sector agrario y la indexación del SMI a los contratos públicos. Así, la CEOE acudirá a la próxima reunión de mañana pero “la respuesta ya la tienen, nosotros no vamos a entrar en el chantaje”.

El viernes, última reunión

El viernes a las 08.30 horas será la última reunión para tratar la subida del salario mínimo interprofesional, un encuentro en el que se prevé que la patronal haga oficial su negativa a acordar la subida del 4% del SMI. La patronal propuso de partida una subida del 3%, además de pedir que se indexaran los contratos públicos al salario mínimo interprofesional y se planteara una excepción para el campo. l