Yeremay tiene el respaldo de los aficionados del Deportivo

Yeremay Hernández es el nombre que está en boca de todos después de haber provocado el penalti que supuso el triunfo del Deportivo ante el Mérida el pasado sábado. Apenas unos minutos en el campo le sirvieron para desatascar el choque en el tiempo de descuento. Este diario, en sus redes sociales, pulsó la opinión del deportivismo. ¿Debería tener más minutos y oportunidades el canario en el Depor? La afición reivindica más espacio para ‘Peke’ en los planes de Óscar Cano en el conjunto herculino.



“Evidentemente” o “eso no se pregunta” son algunas de las respuestas que evidencian el sentir mayoritario de los aficionados del Deportivo que quieren ver más tiempo a Yeremay en acción.



“Llevamos diciéndolo desde pretemporada, pero alguno no se ha dado cuenta”, indica otro seguidor del Deportivo. Hay quien también tira de retranca: “No, hay que darles más a Kuki y Saverio”. También se acuerdan de otro canterano que tiene una participación residual, Trilli: “Si Yeremay, Trilli y compañía no tienen minutos en Primera Federación, no sé cuando van a tenerlos. Y creo que el uno y el otro han demostrado que son jugadores más que válidos para la categoría. Algunos del juvenil deberían estar fogueándose ya también”.



“¿Pero aquí no había que ganar todas las semanas?”, se pregunta otro seguidor del Depor.



Yeremay, con su desequilibrio, pide más. “20 o 25 minutos los tiene bien merecidos, más que otros que sí los juegan”, apuntan en las redes sociales. “Yo pienso que se debe ser justo con él. Otros han tenido, en menos tiempo aquí, más oportunidades. Están ayudando, en lo poco que juega, más que otros. Para más inri, siempre sale en situaciones límite. La palabra es confianza”, arguyen.



No se trata de blanco o negro, hay grises: “Más minutos, pero distribuyéndolos de menos a más cada partido para que se forme de verdad y no se nos vaya. En definitiva, que esté a gusto el jugador, que nos va a dar mucho”.



Hay quien considera que los que “han jugado en su posición no han demostrado nada”.



Otros piden también más minutos para Max Svensson, que se afianzó como titular con Óscar Cano hasta la llegada de Lucas Pérez, y algunos, muy pocos, discrepan y consideran que Yeremay no debe tener más participación.



El joven futbolista canario ha participado en once encuentros de Primera Federación esta temporada con 165 minutos en el terreno de juego, un gol y el penalti que transformó Quiles. La temporada pasada disputó 193 minutos en 8 partidos.



Desde que debutó con el primer equipo del Deportivo, Yeremay no ha sido titular en Liga. Su único partido en el once lo disputó en la Copa del Rey ante el Guijuelo.