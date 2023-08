Yeremay renueva con el Depor hasta 2026 con opción a un año más

Yeremay Hernández (Las Palmas de Gran Canaria, 2022), extremo canario que esta temporada portará el '10' como dorsal, ha renovado su contrato con el Deportivo hasta junio de 2026 con posibilidad de prolongarlo una campaña más hasta 2027 si el club coruñés logra el ascenso a Segunda División en la presente temporada o en el siguiente curso.



De esta forma, el club y el jugador demuestran su confianza mutua a pesar de los momentos de temporadas pasadas en las que el canterano deportivista no gozó de oportunidades en el primer equipo. Su espectacular rendimiento en los últimos partidos de la pasada campaña, a las órdenes de Rubén de la Barrera, y su buen hacer en esta pretemporada han sido la confirmación del talento que posee el futbolista canario.



"Para mí es un orgullo enorme seguir defendiendo esta camiseta con tanta historia. El Depor es mi casa, donde me he formado como futbolista y como persona. Quiero devolverle en el campo toda la confianza que ha depositado el club en mí", afirmó Yeremay en un video publicado por el Deportivo como antesala del anuncio de su renovación.



Además, Yeremay, también conocido como Peke, le mandó un mensaje de agradecimiento y optimismo a la los seguidores blanquiazules: "A la afición le agradezco mucho su cariño. Voy a aportar mi granito de arena para devolver al club donde se merece. Entre todos lo vamos a conseguir ¡Forza Depor!"



Fernando Soriano, director deportivo del Depor, ya había confirmado el pasado miércoles que lps medios de comunicación y los aficionados tendríamos "noticias pronto" sobre la renovación del joven atacante canario.



Yeremay militó en las canteras de la UD Las Palmas y el Real Madrid y a los 15 años recaló en el Deportivo. Con la camiseta blanquiazul se proclamó campeón de España en categoría juvenil en la 2020-21 y durante esa misma campaña ya debutó con el Fabril a las órdenes de Juan Carlos Valerón.



Su estreno oficial con el primer equipo se dio el 1 de diciembre de 2021 en la primeira ronda de la Copa del Rey 2021/22 contra el UCAM Murcia en la Condomina. Entró al campo en la segunda mitad por Menudo y cuajó una gran actuación marcando un golazo y asistiendo a Quiles para el definitivo 3-4.