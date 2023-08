Yeremay muestra el camino

Yeremay guió al Depor ante el Atlético Arteixo (6-0) con gol, asistencia y provocando un penalti, en el doble homenaje a Arsenio Iglesiad y Lionel Scaloni. El encuentro empezó plomizo, con pocas ocasiones, juego trabado y un Atlético Arteixo que quería ser valiente.



El único jugador que parecía especialmente inspirado en esos primeros compases era el propio Yeremay, al que se le notaban desde el inicio las ganas de haber ‘diabluras’.





Ganas de agradar



El isleño, que estrenaba el diez en la espalda, el que será su dorsal, quería entretenar a la hinchada blanquiazul, poco numerosa para lo que está acostumbrado Riazor. Peke, que está demostrando día a dia que se le está quedando muy pequeño el calificativo la ‘armó rápido’.

No se había cumplido aún el diez de partido y su internada en el área, marca de la casa, suponía que fuese derribado en el área por su par. Pena máxima, que transformaba Lucas Pérez, nuevo especialista tras la salida de Alberto Quiles.



Riazor celebraba el primer gol de la nueva pretemporada y el de Monelos felicitaba a su socio por la ‘ayuda’.

El coruñés aún tendría una nueva oportunidad de darle las gracias. Una gran asistencia al hueco del isleño suponía el segundo tanto para el Depor y en la cuenta del herculino.

No acababa ahí la aportaciónde Yeremay, que iniciaba la jugada del tercero.





Se estrena Tim



El canario se la pasaba a Lucas, este esperaba la llegada de Martín Ochoa, pero su disparo se estrellaba en la zaga. Pero, estaba listo Tim Caroutas para recoger ese rechace y firmar la tercera diana. Y no se quedaría ahí el festival goleador de la primera parte.



El cuarto era una ‘delicatessen’ firmada por Yeremay. Este recibía de Lucas y con un toque perfecto elevaba el balón por encima de Ramón ajustándolo a la cruceta.

Una diana para cerrar una perfecta participación de Yeremay, que parece haber acabado con el mismo ritmo, ímpetu y olfato con el que habi finalizado la campaña pasada.





Once nuevo



El Depor inciaba la segunda parte con un once totalmente renovado, con jugadores jóvenes a seguir como Kevin, Somolinos o Santamaría y los primeros minutos como blanquiazul de José Angel Jurado, el séptimo fichaje. El octavo. Ximo Navarro, seguía a sus compañeros desde la grada.

No defraudaban ni unos, ni otros. Se veían las buenas maneras de un Kevin con ganas de dar el salto y que ya fue el goleador de su grupo el curso pasado.

Incluso e estaba el descaro de un jugador como Santamaría, que se atrevía en varias ocasiones a pisar área para tratar de inquietar los dominios de Ramón, que tenía mucho trabajo. Todo el que no había sufrido un Alberto Sánchez prácticamente inédito.



Bigoleador



Barbero completaba la fiesta blanquiazul, con dos dianas. La primera, tras envío de Narro, controlaba Isi y su rechace lo aprovechana el ex de Osasuna B para batir a Ramón.



El segundo, tras una gran jugada personal de Retuerta, recibía, dejaba sentado a su par y hacía sel sexto.

Una goleada en el Memorial Arsenio Iglesias, donde el Depor se daba un homenaje a costa de un inspirado Yeremay, que marcaba el camino.