Yeremay: "Me llevo bien con Cano, aunque me iba para casa y me cagaba en todo"

Aunque en rueda de prensa siempre se deshizo en elogios hacia el talento de Yeremay Hernández, lo cierto es que el entrenador Óscar Cano —que este sábado regresará a Riazor como máximo responsable técnico del Sabadell— supuso un frenazo en la carrera del extremo canario.



“Es un jugador de los que ya quedan pocos. Actualmente, tal y como se enseña el fútbol, se está eliminando a aquellos jugadores con desparpajo. Los minutos que tenga hasta final de temporada ya lo iremos viendo. Posiblemente he sido injusto con el tiempo que le he dado a ‘Peke’, pero hay que tener paciencia con él. Es un jugador que realmente me gusta. Si sigue así, se va a hablar mucho de él”, destacó en sala de prensa un preparador que tan solo le concedió 197 minutos de juego en 16 encuentros —con un gol— al actual ‘10’ blanquiazul, que nunca fue titular en su periplo en el club.



“Con Óscar Cano me llevo bien. Me pongo en su lugar y no era fácil; bueno, a mí me jodía no tener minutos, me iba para casa y me cagaba en todo. Cada jugador tiene su momento y tal vez no fuese mi momento o tal vez sí”, destacó el atacante a este diario la pasada semana en una entrevista.



El emergente genio de solo 21 años sostiene que la competencia en la faceta ofensiva del pasado ejercicio 22-23 era un claro obstáculo.



“Estaba en el equipo gente muy buena como Quiles, Lucas, Soriano. Igual no era el momento mío. Quiles metió muchos goles y Soriano es un super jugador desde mi punto de vista. Te gusta estar con ellos en el campo, para él seguramente era muy difícil elegir porque el equipo iba bien”, agregó.



Sea como fuere, el jugador tiene la conciencia muy tranquila en relación al esfuerzo efectuado por contribuir a que el Deportivo lograse un ascenso que finalmente por desgracia no se produjo.



“Me pongo en su lugar y aunque no me pusiera demasiado creo que entrené bien e hice todo lo posible por jugar”, manifestó.



Por último, un futbolista que no se confiesa rencoroso ni mucho menos sí confesó que celebró el cambio de rumbo en el banquillo coruñés con la llegada en la penúltima jornada de Rubén de la Barrera, un estratega que sí confió en la calidad y visión de un canterano como Yeremay que en la presente temporada 23-24 sí está mostrando una clase diferencial.



“Cuando llegó al equipo Rubén de la Barrera me dio más oportunidades de jugar y la verdad es que se lo agradezco”, finalizó en su alocución el extremo deportivista.