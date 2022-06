Víctor García dice adiós al Deportivo tras un año abrupto

El jugador valenciano Víctor García cerró su etapa en el Deportivo, al que regresó hace casi un año cedido por el Valladolid, y vuelve al conjunto pucelano, con el que tiene contrato en vigor.



García fue indiscutible para Borja Jiménez en el Deportivo cuando estuvo disponible, pero se perdió los últimos meses de competición por un esguince de tobillo.



El extremo se reconvirtió a lateral en el conjunto gallego, con el que logró tener continuidad en ese puesto ante las bajas que se acumularon en esa zona del campo.



En sus redes sociales, Víctor García, de 24 años, afirmó en sus redes sociales que se sintió “nuevamente como en casa” en el Deportivo, al que ya había pertenecido en su etapa de formación.



En esta segunda etapa como blanquiazul compartió “sueños, ilusiones triunfos y, por desgracia, también finales amargos” como el de la final del playoff de ascenso, en el que el Deportivo se quedó fuera del fútbol profesional.



“Termina mi vinculación contractual con el Deportivo, pero no lo que siento por este escudo“, escribió el futbolista del Valladolid.

Borja, agradecido

El máximo responsable técnico deportivista, Borja Jiménez, destacó en redes sociales el gran papel jugado el pasado curso por Víctor.



“¡Qué nivel mostraste! ¡Qué rabia la lesión! ¡Y qué gran apoyo has dado estos meses!”, fue el mensaje escogido por el míster abulense para responder a la despedida del propio jugador en la red social twitter.



No en vano, el técnico le concedió al ‘15’ blanquiazul galones en el proyecto 21-22; hasta el punto de que el polivalente jugador de banda gozó de presencia en 14 encuentros de Liga —12 de ellos como titular—, con 1.094 minutos.

Dispuesto a regresar

El representante del futbolista, Rodrigo Fernández Lovelle, destacó que a Víctor García le encantaría la opción de retornar al Depor.



De este modo, en los micrófonos de Cope Coruña, aseguró que “Víctor tiene un año más con el Valladolid y dependemos del Valladolid. ¿Que si nos gustaría volver al Depor? Evidentemente sí, sabiendo que dependemos del Valladolid y de que el Depor quiera de nuevo a Víctor García”.



Hasta la fecha desde la entidad de la Plaza de Pontevedra no se ha comunicado un posible interés en que el valenciano pueda continuar en A Coruña.



“En ningún momento me lo han transmitido. También es verdad que yo tampoco lo he preguntado porque lo que más me importa a día de hoy a mí, a Víctor y al entorno de Víctor es recuperarse bien para poder volver a sentirse futbolista. Víctor quiere mucho al Depor, ama A Coruña y está muy bien en Coruña”, manifestó.