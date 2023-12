Último cartucho para Idiakez con la visita del Depor al estadio Johan Cruyff

Diecinueve puntos tan solo en catorce jornadas, apenas cuatro victorias y demasiado lejos del objetivo fijado al inicio de la temporada, el ascenso directo. El tiempo se agota para Imanol Idiakez, quien se juega su continuidad en el Deportivo esta tarde (17.00 horas) en el estadio Johan Cruyff, donde la escuadra blanquiazul, obligada a ganar, visita al equipo más en forma del Grupo 1, un Barça Atlètic que ha registrado seis victorias y una sola derrota en las siete últimas jornadas.



“No me lo ha comentado nadie, pero llevo 30 años y ya se cómo funciona el asunto”, comentaba el entrenador vasco el viernes, cuando se le preguntó por la posibilidad de que el duelo con el filial blaugrana suponga una final para él.



“Cuando te mandan mensajes que parece que has fallecido ya, tienes que mirarte al espejo para ver que estás vivo. Puedo estar o no de acuerdo con determinadas actitudes, pero tengo toda la ilusión del mundo de ganar el domingo. Las estadísticas dicen que algo bien estamos haciendo, pero los resultados no lo dicen así”, comentaba el estratega.



Cierto, los resultados no acompañan. Cuatro triunfos, siete empates y tres derrotas, con sólo trece goles a favor para una escuadra que abrió el curso con la vitola de principal favorita al ascenso directo y llamada a marcar diferencias en ataque. Pero de momento, lo que hay en el aspecto ofensivo son problemas para ver portería. Lucas Pérez, estrella y principal referencia blanquiazul, no ha estrenado su cuenta realizadora aún, y los máximos artilleros del Depor son los dos defensas centrales titulares, Pablo Vázquez y Pablo Martínez, y Pablo Valcarce. Los tres con dos goles cada uno.



Los empates en las dos últimas jornadas —en Tarazona (1-1) y contra el Osasuna Promesas en Riazor (1-1)— han tensado la cuerda, que parece estar a punto de quebrarse si no llega una victoria ya.



La afición blanquiazul despidió el pasado domingo a sus jugadores con una sonora pitada y no parece fácil seguir manteniendo la fe en el actual proyecto, si no se producen resultados positivos inmediatos.

Yeremay y Mella, principales razones para ilusionarse



El deportivismo se aferra a dos chavales, los extremos Yeremay y David Mella, para mantener la esperanza. El canario y el santiagués, ambos desequilibrantes, eléctricos, imaginativos, imprevisibles, parecen las únicas opciones posibles de desatascar el ataque de un Depor plano e incapaz de sorprender a sus rivales.



Yeremay retornó la pasada jornada, tras casi tres meses de ausencia por la fisura en el peroné de su pierna derecha, mientras que Mella regresa a la convocatoria después de cuatro partidos ausente por una lesión muscular.



También ha viajado a Barcelona Hugo Rama, que ha dejado atrás las molestias que le obligaron a bajar un poco el ritmo durante la semana.

Pau Víctor, delantero blaugrana, es el pichichi del grupo



Enfrente espera un Barça Atlètic que vive su mejor momento del curso. Rafa Márquez ha construido un equipo fiable, atractivo, que quiere la pelota, domina, juega bien y marca goles. Es el segundo máximo realizador del Grupo 1 con 22 dianas (tres menos que el Celta Fortuna) y tiene al pichichi, Pau Víctor, que ha jugado tanto de ‘9’ como de extremo izquierdo y lleva nueve goles y dos asistencias en los trece partidos que ha jugado.



Los culés no han perdido en su campo, vienen de sumar 18 de los últimos 21 puntos en juego y quieren seguir soñando con metas ambiciosas.

Dos conjuntos que buscan tener la pelota



El Depor, equipo que trata de dominar a través del balón, se enfrenta a un conjunto que tratará de discutirle la posesión. Será una bonita batalla por ver quién se impone en el ‘verde’.

Talento y descaro para la plantilla más joven



Rafa Márquez dirige al equipo más joven de la categoría, con una media de edad de 19,19 años. Muchos jugadores aún en edad juvenil para una plantilla talentosa y descarada, pero inexperta.