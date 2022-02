Trabajo extra para Pablo Brea, que puede ser titular

La portería del Deportivo puede cambiar de inquilino mañana si finalmente se confirma la baja de Ian Mackay, que este miércoles sufrió un esguince de tobillo y que sumó ayer su segunda ausencia del entrenamiento del primer equipo.





Pablo Brea, el segundo portero del Deportivo, tuvo ayer trabajo extra ya que, al habitual entrenamiento, se sumó un último tramo de la sesión de series de disparos de varios de sus compañeros de equipo.





Prudencia

Borja Jiménez se mostró prudente en lo relativo al concurso de Mackay mañana ante la UD Sanse, que supedita a cómo evolucione el cancerbero en las próximas horas.





“Si no juega Ian lo hará Pablo, no hay problema. Lo iremos viendo. Faltan horas para irnos, veremos cómo va evolucionando. No queremos anticipar nada”, avisó el técnico durante su comparecencia de prensa telemática.





No obstante, el preparador sí que quiso matizar que no competirá si con eso se van a arriesgar a que la dolencia del meta coruñés pueda ir a más y reiteró su confianza en Brea, en el caso de que finalmente tenga que jugar en Matapiñonera. “Lo que tenemos claro es que no vamos a correr ningún riesgo, porque tenemos plena confianza en Pablo, le vemos entrenar todos los días”, aclaró el míster.





Tranquilo

Asimismo, en lo tocante a la gravedad de la dolencia, el preparador se movió en la línea de Ian, que en una reciente entrevista a este diario quitó trascendencia a la torcedura.





“No hay nada grave, se descarta cualquier lesión de larga duración”, aclaró el preparador blanquiazul.

Ian Mackay ha sido titular en todos los partidos ligueros (23, sin contar el de Extremadura), en los que ha encajado 16 goles, recibiendo un promedio de 0,16 tantos por choque.





Brea, que no ha debutado, jugó un encuentro, el de Copa ante UCAM Murcia, en el que se impuso el Depor.