Depor | Test en Las Gaunas

El Deportivo examina este mediodía su reacción y sensaciones en Las Gaunas ante la SD Logroñés, después de romper la semana pasada una racha de 13 jornadas invicto y cinco victorias consecutivas.



Un parón en una trayectoria inmaculada antes de medirse a domicilio a un rival que le ‘robó’ un punto en el último suspiro en Riazor, con un tanto de Ledo en el descuento. Y con el siguiente reto en el horizonte muy cercano, la visita este miércoles del Racing de Santander, segundo en la tabla, tras la suspensión de ese duelo debido a los casos de coronavirus en el cuadro cántabro.









Paso a paso





No obstante, el técnico Borja Jiménez apela a ir partido a partido y a no pensar todavía en un encuentro ante el cuadro racinguista, al que despoja de todo calificativo de final.



El preparador no ha cesado de remarcar que, pase lo que pase en el duelo del miércoles, no se logrará el ascenso y que para tener algo que celebrar habrá que esperar, al menos, hasta mayo.



Pero, mucho antes de centrarse en la contienda entre semana en el Abanca Riazor contra el equipo de Romo, los coruñeses rinden visita a Las Gaunas por segunda vez, ahora frente a la SD Logroñés.



Y el míster remarca que todos los puntos valen, como acicate para traerse una victoria ante los de Llano, que han cortado una dinámica de cuatro derrotas seguidas y que llegan ahora tras sumar dos victorias y un empate sin goles, la última jornada, ante el Zamora de Yago Iglesias.



El Deportivo tiene que seguir apelando al trabajo y argumentos que le han hecho líder y Borja admitía en la previa de este partido que la premisa es volver a ganar.









Con naturalidad





No obstante, la derrota se ha asumido como algo normal, que podía ocurrir en cualquier momento y no cree el técnico que vaya a hacer mella en el plantel. Un equipo que, pese a todo, mereció más ante el Real Unión de Irún y que recupera efectivos para esta cita, después de haber sufrido un incremento en el número de integrantes de la enfermería.



Aunque Borja, como suele ser habitual, no ha dado pistas de su once, algunos son fijos para el míster herculino. Con Ian Mackay en la portería, Trilli por la derecha, ante la baja de Víctor García y Héctor Hernández por el carril izquierdo, y pareja de centrales formada por Adrián Lapeña y Jaime Sánchez.



Aunque volvió a la lista, no se espera en principio que sea de la partida Diego Villares, por lo que el compañero de Álex Bergantiños será presumiblemente Juergen Elitim. Se ha especulado mucho esta semana de si el colombiano sería reservado, ya que está a una amarilla de la sanción, para que pueda estar ante el Racing, pero Borja afirmó que jugará si así lo consideran.



Por delante Alberto Quiles por la derecha, De Camargo por la izquierda y puede entrar Mario Soriano por un Noel, que jugó 45 minutos el miércoles en la Youth League. Como referencia Miku, que ya le marcó en la ida a la SD Logroñés.



Un rival y un estadio histórico, Las Gaunas, que examinan hoy a las 12 la reacción del Deportivo.