Suplencia de Lucas ante el Athletic en una semana clave

El mercado estival para el Deportivo aún puede dar una última vuelta de tuerca y promete traca final hasta las 23.59 del 1 de septiembre.



Uno de los pretendidos por la secretaría técnica, Lucas Pérez, no está descartado y pese a la negativa de puertas para afuera del Cádiz, las pruebas están ahí. La última, su suplencia en el choque ante el Athletic, después de haber sido titular las dos primeras jornadas contra Real Sociedad y Osasuna.El jugador salió en el minuto 66 en un duelo que perdió el Cádiz 0-4.

Cónclave



El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno aseguró que no había ‘caso Lucas’ a los micrófonos de DAZN, donde reconoció la reunión con Lucas del domingo, tal y como adelantó La Voz Digital. “He estado tomándome un cafe con él, amigablemente (...) Él me expresó una idea, yo le expresé la mía y hasta hoy (por ayer) no hay ‘caso Lucas Pérez”, comentó en declaraciones a la televisión.



Vizcaíno el curso pasado se comprometió a dejar salir al ariete en el caso de que el Deportivo lograse el ascenso.



A pesar de perder en la final con el Albacete y competir otro año en Primera Federación Lucas no quiso dar por perdido el regresar al Depor y volvió a instar al dirigente a que le dejase irse este mercado estival.



Un movimiento que el club gaditano, así se lo ha hecho saber, no quiere ejecutar, ya que se vería exigido a encontrar un ariete de garantías con muy poco margen de maniobra.



No obstante, según apunta el citado periódico, Vizcaíno le habría prometido a Lucas el poder salir en el mercado invernal, en enero, para poder ayudar al Depor en la recta final del curso. Algo que no satisface tampoco al coruñés.



Una oferta sustanciosa por parte del Deportivo puede cambiar el panorama, pero los blanquiazules solo pueden llegar a unas cantidades y, en principio, las pretensiones gaditanas pasan por recuperar lo invertido cuando el punta recaló en Cádiz, procedente del Elche. Una operación que se había cerrado ‘in extremis’.



Con todavía días por delante en un mercado de verano que al Deportivo ya le ha deparado en el pasado todo tipo de sorpresas, la vuelta de Lucas Pérez, en la que sería su tercera etapa en la entidad no puede, a día de hoy, descartarse.



En el apartado de las salidas la de Héctor Hernández es la que más ha sonado durante todo el verano, pero la realidad es que de momento el lateral izquierdo continúa en la entidad. Después de pasarse parte de la pretemporada al margen, por molestias en una rodilla, y de no haber participado en ningún amistoso, el pucelano ha vuelto a sumarse al trabajo con sus compañeros en las últimas semanas.



De momento no hay ninguna oferta que le satisfaga, pero en el Depor esperan zanjar su marcha, a pesar de que le queda un año de contrato.