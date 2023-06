Soriano: "Sabemos que somos muy fuertes en casa, que tenemos que arriesgarlo todo en Riazor"

Riazor debe ser el pilar sobre el que el Deportivo debe edificar su regreso al fútbol profesional en el playoff de ascenso que arranca este domingo, precisamente en el estadio coruñés.

La escuadra blanquiazul se ha mostrado muy irregular a domicilio durante toda la temporada, sin embargo, ha sido la más fuerte de las 40 de la categoría en su feudo, donde ha resultado prácticamente intocable. Ahí es donde, según Mario Soriano, se jugarán la mayor parte de su éxito contra el Castellón en esta primera eliminatoria de la promoción.

"La clave es ser nosotros mismos, tener el control del partido, quitarle el balón al Castellón, que es un equipo que se atreve a hacer cosas con balón. Va un poco por ahí el partido, tener la posesión, hacer posesiones largas y finalizar para meter gol, y defensivamente estar juntos por dentro, apretar arriba y forzar los errores del rival para buscar esas transiciones", aseguró el mediapunta del Deportivo esta mañana en la sala de prensa de Abegondo.

Instantes antes de que arrancara el entrenamiento de hoy, Soriano dijo que "llegamos bien" a este playoff, "confiados en que se puede lograr el ascenso".

"Fuera de casa se nos ha complicado un poco más, pero tenemos que olvidar lo que ha pasado durante toda la temporada y ganar en Riazor para luego ir a Castalia a resolver la eliminatoria. Ahora debemos olvidarnos de la posible final después", argumentó.

Hace justo un año, el conjunto coruñés también disputaba el playoff de ascenso, así que es normal que al futbolista madrileño estos días previos al duelo con el Castellón le vengan recuerdos de aquella aventura.

"Lo que más se me está pareciendo es todo el apoyo de la afición, cómo nos apoya para lograr esa victoria, seguramente se agoten las entradas, nos hagan el recibimiento como el año pasado", indicó. Y es que se espera un lleno en Riazor para un choque en el que los blanquiazules tienen la oportunidad de cambiar la historia de su anterior promoción, en la que se estrellaron en la final contra el Albacete.

"Tenemos que ser positivos, olvidarnos de lo que pasó el año pasado, que fue muy duro. Este año el playoff es diferente, a dos partidos, que tienes más margen de error porque tienes 180 minutos, los detalles van a marcar la eliminatoria y tienes que saber controlar ese aspecto. Los dos equipos vamos a intentar no cometer errores. Tenemos que pensar en jugar y hacerlo lo mejor posible", relató.

Para el futbolista de 21 años, una de las claves para afrontar el playoff con menos dudas y más seguridad en sí mismos es dejar a un lado la irregularidad exhibida durante la liga regular, que finalizó el pasado fin de semana.

"Debemos olvidarnos de todo lo que ha pasado durante la temporada, de las cosas malas y buenas también. Centrarnos en esta semana, en el partido con el Castellón, sólo nos queda eso, porque si echas la mente hacia atrás, de lo que hubiera pasado si hubiéramos ganado tal partido, al final influye para mal. Tenemos que olvidarnos y pensar en este fin de semana y en el entrenamiento de hoy para preparar el partido de la mejor manera posible", aseguró el jugador madrileño.

Durante este playoff, no habrá valor doble de los goles marcados a domicilio, una circunstancia que, según Soriano, "influye porque al haberse quitado, todo se iguala, puedes ir más al ataque en tu campo, arriesgarte más porque al final un gol vale lo mismo, y fuera de casa más de lo mismo".

"Sabemos que somos muy fuertes en casa, que tenemos que arriesgarlo todo, sacar un resultado más favorable posible porque si vamos allí con un resultado a favor, luego el Castellón allí tiene que ir hacia arriba, arriesgarse y estarían más abiertos", analizó.

"Lo importante es ganar, pero si puede ser por un resultado mejor, nos va a beneficiar más y vamos a ir con más confianza a Castellón. Un resultado que nos haga ir a Castalia con opciones de pasar la eliminatoria", respondió cuando se le preguntó qué resultado consideraría bueno en el choque del domingo.

El jugador del Deportivo valoró al rival castellonense y reconoció haberse cruzado mensajes sobre la eliminatoria con su excompañero Josep Calavera, actualmente en las filas de la escuadra blanquinegra y con el que mantiene una buena relación.

"El Castellón es un equipo que se atreve con la pelota, sale desde atrás, intenta filtrar, que el balón llegue lo más limpio posible a la gente de arriba", resaltó sobre los 'orelluts'.

"He hablado, sobre todo, con Cala (Josep Calavera). Durante toda la temporada hablamos casi siempre después de los partidos, hemos hablado esta semana, va a ser muy bonito, pero a la vez duro porque uno de los dos va a quedar eliminado, ojalá que sea él, pero va a ser bonito", dijo.

Aunque el Castellón tiene el factor campo a favor y la ventaja de clasificarse para la final en caso de que la semifinal se resolviera con un empate tanto en Riazor como en Castalia, tras la prórroga, para el mediapunta la eliminatoria está "50% a 50%. El año pasado a nosotros nos pasó lo mismo, jugábamos en casa, el empate nos valía y sucedió lo que sucedió. Además, como este año los goles no valen doble, no influye tanto (jugar la vuelta fuera). Creo que no influirá y que hay un 50 por ciento para los dos. Después del partido de Riazor veremos cómo está la eliminatoria", sentenció.