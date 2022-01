Semana larga de trabajo antes del Talavera

El Deportivo regresó al trabajo después de los días de descanso coincidiendo con el inicio del nuevo año y tras la sesión de ayer a los futbolistas entrenados por Borja Jiménez les queda una semana intensa de trabajo.





Los herculinos están citados todos los días, sábado incluido, desde las 10.30 horas, si bien ese día el entrenamiento será en el Abanca Riazor y a puerta cerrada. El resto, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Abegondo. El objetivo es preparar con las mayores garantías el encuentro de este domingo al mediodía ante el Talavera en Riazor.





El conjunto herculino, líder con 37 puntos, está a dos jornadas de finalizar la primera vuelta y muy cerca de proclamarse campeón de invierno.





Pequeño parón

Después de este partido el Depor tendrá una semana en la que no competirá y su siguiente compromiso será el domingo 23 a domicilio ante el DUX Internacional, duelo con el que finalizará la primera vuelta. Su primer rival en la segunda será el Zamora, también a domicilio entre semana y en horario por determinar. No será el adversario con el que estrenó la competición, ya que la Primera RFEF no tiene vueltas simétricas. Los coruñeses cerrarán el mes de enero el fin de semana del 29 y el 30 recibiendo al Racing de Santander, segundo en la tabla, y que está situado actualmente a cuatro puntos de los herculinos. En el partido de ida, en los Campos de Sport, el Deportivo cosechó un empate sin goles.