El scouting de un estreno

El Deportivo de Rubén de la Barrera echó a andar con una contundente victoria ante el Algeciras (4-0), un debut que analiza para este diario el técnico José Ángel Salgado, ‘Peli’.

1. El cambio de inquilino en el banquillo

“Desde un punto de vista de un entrenador, a ninguno nos gusta que otro pierda su puesto de trabajo, por empatía, pero socialmente se estaba generando un caldo de cultivo que no era beneficioso para nadie: ni para Cano, ni para el club ni para lo que venía, un playoff en que tiene que haber comunión máxima. Se llegó a un punto en que la situación era insostenible”.



2. Automatismos que requieren tiempo

“Hay que tener cautela máxima. Solo va un partido. Es muy poco tiempo para sacar conclusiones rotundas y verdades absolutas sobre si vamos a ver esto siempre. Ojalá, pero lleva muy poco tiempo, apenas ha podido trabajar aspectos tácticos de su modelo de juego, un modelo que requiere muchos automatismos y ajustar muchas cosas. Lo vimos el sábado: el equipo estuvo muy bien en muchas facetas de la parcela ofensiva pero cometió errores en la salida de balón que requiere muchos automatismos y sincronización entre los jugadores”.



3. Cambio de sistema y de posiciones

“Me gustó el cambio de sistema, el de posición de algunos futbolistas, tanto de Soriano como de Lucas como falso delantero, aunque parte desde el perfil derecho. Así tiene mucha más libertad y eso le permite participar en el juego más y aparecer y no estar tan referenciado. A mí me gusta el futbol con extremos, soy de la vieja escuela y me gustó esa figura con Yeremay. Me gustó también el aporte de Bergantiños como un ‘6’ mucho más posicional, vigilando y atento a las ayudas. Se vio un Dépor con más libertad, dinamismo, más vertical, con el objetivo de encontrar a los jugadores adelantados en mejores condiciones de tiempo y espacio”.



4. La amplitud y la profundidad

“En el Depor de Cano la deban los laterales. Lucas jugaba como punta referenciada arriba y daba la sensación de que no participaba todo lo que creíamos. Está mucho más cómodo como lo vimos el sábado. En anteriores equipos siempre jugó con un delantero, entre comillas, grande. En esa situación le favorece mucho más porque tiene esa capacidad de asociarse, aparecer y encontrar los últimos metros”.

“Posiblemente Rubén parte con una ventaja, tiene información del Depor de Cano y es un entrenador muy reflexivo y no inmovilista, intenta biuscar soluciones y para mí acierta de pleno liberando un poco más

Soriano”.



5. El fútbol... con extremos

“En el mal llamado fútbol moderno, los jugadores de banda son mediapuntas tirados a esas posiciones. Se perdió la figura del extremo específico. En una plantilla con ese perfil -los mediapuntas- muy repetitivo, al final no te queda más remedio que tirar de esos jugadores. Esta temporada ha tenido a Víctor Narro, Saverio y Yeremay”.



6. Soriano y poner a cada uno en su sitio

“Soy partidario de poner a los jugadores donde más cómodos están y es obvio que Soriano por dentro se siente mucho más cómodo. Él lo dijo”.



7. Álex, capitán y extensión del técnico

“Álex Bergantiños tiene experiencia y esa calma reflexiva que va con su carácter. Es importante que un jugador en el campo tenga esa capacidad de tener calma cuando todos se desordenan un poco. A partir de esa lectura táctica, calmar y ordenar. El sábado se le notó la inactividad, igual que a Trilli, pero dotó al equipo de calma, de seguridad. Cuando los compañeros están buscando una solución encuentran en el campo ese jugador que aporta calma”.



8. La profundidad del plantel, aprovechada

“Dentro de un partido hay muchos partidos. La amplitud y profundidad de las plantillas te permite adaptarte a los pequeños partidos que se dan en un partido. Por eso no acababa de entender que no se modificaran cosas cuando el rival lo exigía. El Deportivo tiene recursos más que amplios para adaptarse a distintos partidos dentro de un partido. En la figura de Álex eché en falta esa participación en función de lo que iba variando el rival”.



9. Trilli y la necesidad de coger confianza

“Daba la sensación, por momentos, de que tenía miedo a fallar porque no tiene confianza. Es normal. En el fútbol la confianza es muy importante. Si tienes miedo, no explotas todas tus capacidades y cualidades. Él tiene miedo a cometer un error y que no se confíe en él, porque no ha tenido ese apoyo tan necesario. No olvidemos que aún está en edad de formación y es importante sentir que confían en ti y que tus cualidades aportan. También es verdad que el Deportivo por banda derecha no atacaba igual que por izquierda. En el modelo de juego de Rubén hay jugadores en posiciones fijas para dejar espacio a otros que se manifiesten en velocidad. Trilli era uno de los fijos; la movilidad, para Lucas, Soriano o Villares. Aun así hubo jugadas en que Trilli podía haber buscado profundidad y condujo, recortó y dio continuidad al juego por dentro porque no tiene esa confianza para atreverse a hacer cosas que el año pasado hacía. Las cualidades no se pierden de un día a otro; es cuestión de confianza”.



10. Yeremay, un talento brutal

“Ninguno de nosotros tenía dudas de que merecía una oportunidad. Cano dijo muchas veces que los jugadores de la cantera tienen que derribar la puerta, pero para eso tú le tienes que decir dónde derribar la puerta. Yeremay tiene un talento brutal, el gol que marca o el cambio de ritmo del cuarto es de un talento espectacular... Y mejoró en defensa. Recuperó el balón en el primer gol y encuentra rápido a Soriano. Con tranquilidad, minutos, madurez, con Bergantiños y Lucas al lado, va a mejorar en aspectos en que está aun verde, como en lo defensivo”.



11. Mella, un jugador que hay que cuidar

“Es una de mis grandes debilidades. Tiene algo imparable. Es capaz de hacer a máxima velocidad todas las acciones sin perder precisión y ejecución técnica. Aún tiene que crecer en la condición física pero el Depor tiene que cuidarse...”



12. Los puntos que se deben mejorar

“Los equipos de Rubén tienen una característica muy especial: trabajan muy bien la presión tras pérdida. El otro día faltaba ajustarla. También los automatismos en la salida de balón, porque adopta un modelo de posición y requiere precisión en la fase de construcción. Y tiene que seguir mejorando cuando defiende tan hundido. Eso se adquiere con tiempo”.