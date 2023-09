Salva Sevilla pide "disculpas": "Voy a defender al Depor a muerte"

Salva Sevilla, reciente fichaje del Deportivo, compareció en rueda de prensa tras ser presentado en Abegondo y pidió "disculpas" a la afición por sus declaraciones como jugador del Mallorca tras el playoff disputado ante el equipo blanquiazul.

1. Gestación del fichaje

"Fue todo muy rápido. Nos entendimos muy rápido con Fernando (Soriano). Había rechazado otras propuestas pero cuando te llama un club como este, lo piensas poco. Es un club importante y estoy muy contento".

2. Polémica en el playoff cuando era jugador del Mallorca

"Quiero pedir disculpas a la afición pero la gente que me conoce sabe que no era mi intención molestar a nadie. Hay muchos nervios y mucha tensión. Habíamos perdido 0-2 y le dimos la vuelta pero todo debe quedar ahí. Soy una persona dentro del campo y otra fuera. Defiendo los colores del club al que pertenezco de la mejor manera que sé. Eso voy a hacer aquí, defender al Depor a muerte".

3. Estado de la lesión y comparación del presidente con Marchena

"Me encuentro bien de la lesión. No me ha permitido hacer pretemporada porque tuvimos que tener precaución pero las sesanciones son buenas. En cuanto a lo de Marchena, ojalá se pueda repetir eso. Es para lo que vengo. A trabajar al máximo".

4. Media de partidos alta en los últimos años

"Ojalá se pueda repetir la cifra de partidos y entrenamientos de los últimos años. Me encuentro muy bien. Vengo con la intención de hacer un buen año, aportar y conseguir el objetivo que es volver al futbol profesional".

5. Objetivo: ascenso

"Este es un club de otra categoría, de Primera, de la zona alta. Pero hay que prepararse bien, afrontar cada día como si fuese el último y cada partido como si fuese una final".

6. Jerarquía y veteranía

"Ojalá me vean los jóvenes como ese jugador que les puede ayudar. Hay una mezcla buena en el equipo. Es un club importante con exigencia y presión, eso también le gusta al jugador. Ayudar y tirar del carro cuando haya que hacerlo".

7. ¿Cómo te cuidas para seguir jugando con 39 años?

"La clave de todo es la ilusión por jugar al fútbol. Me gusta mucho. Es verdad que me cuido mucho. La alimentación, me trato y hago un trabajo previo. Tengo muchas ganas y mucha ilusión".

8. Imagen del Depor desde fuera

"Lo he seguido mucho, sobre todo desde el playoff con el Mallorca. Incluso el año pasado cuando estab en Vitoria lo seguí en el playoff contra el Castellón. No merece estar ahí. Solo hay que ver la afición que tiene y como trata al jugador. Es de Primera por historia, afición y todo".

9. Conversación con Álex Bergantiños sobre la polémica

"No hablamos de ese tema. Se le está dando más importancia de la que tiene. Es un comentario como hay miles en el fútbol. Me gusta defender lo mío y hacer todo lo posible para ganar partidos. Me he planteado toda mi vida así".

10. Competencia en el centro del campo

"Tengo clarísimo que la competencia son nuestros rivales. Los que llevamos la misma camiseta ninguno es competencia. Todos tenemos que sumar, la competencia está fuera. Habrá momentos para todos. Hay que trabajar y prepararse para que el míster lo tenga difícil".