Rubén Díez: "Hemos pasado la mala racha"

El centrocampista Rubén Díez, uno de los timones del Deportivo en esta campaña, primero con Borja Jiménez y ahora con Óscar Cano, cree que el cuadro blanquiazul irá hacia arriba y ha dejado ya atrás una dinámica poco positiva y afirma que los de arriba acabarán por 'pinchar'.

"Nos guíamos por los resultados de Racing de Ferrol, Córdoba, ellos no van estar toda la temporada al ritmo que están. Tenemos la experiencia del año pasado (del Depor), inicio espectacular y luego hubo la mala racha. Todos vamos a tener una mala racha, nosotros hemos pasado la mala racha, tenemos que centrarnos en nosotros, en sacar los partidos como debemos y cuando los otros equipos se dejen puntos, porque se los van dejar, ahí es cuando esperamos estar más arriba. El objetivo sigue siendo el mismo y lo tenemos muy claro en el vestuario", admitió durante la rueda de prensa telemática.

Su discurso, en la línea del técnico granadino y de otros de sus compañeros, es que el equipo hizo cosas bien ante el Real Madrid Castilla, a pesar de irse de vacío del Di Stéfano. "Después de ver el partido repetido, de analizarlo, tenemos cosas que mejorar, igual que el anterior, cuando se ganó. El equipo está mentalizado seguir haciendo cosas bien, que se hicieron a pesar de la derrota, pero al final ciertos detalles que no cayeron de nuestro lado y marcaron el partido y hay que seguir trabajando en la línea que estamos haciendo", argumentó.

Admitió que el fallar ocasiones claras de gol, como la que tuvo Soriano en la primera parte pudieron cambiar el sino del partido, pero aclaró que no le preocupa la falta de efectividad y que el equipo, que genera oportunidades de marcar, solo necesita que las empiece a materializar.

"Me preocuparía más si el equipo no generase ninguna ocasión, que el equipo genera ocasiones claras de gol y no podamos materializarlas no me preocupa en exceso, porque sé de la calidad que hay en este equipo y sé que tarde o temprano esas ocasiones van a ser gol. Lo preocupante sería que no se generasen, ahí habría que hacérselo mirar, porque estaríamos haciendo cosas mal. Teniendo cuatro/cinco ocasiones por partido lo lógico es que acaben entrando por la calidad que hay en la plantilla y en la gente de ataque", afirmó.