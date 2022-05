La reacción del Leyma Coruña en Fontajau llegó muy tarde

El Basquet Girona no necesitó de Marc Gasol a gran nivel para doblegar a un Leyma Basquet Coruña atascado en ataque y cuya reacción final, propulsada desde la defensa, llegó demasiado tarde.



Las cosas empezaron a torcerse para los visitantes muy pronto: Diagne hizo su segunda falta antes del minuto 4, justo después de que un posible 2+1 de Ndow acabase en los primeros 5 puntos del Leyma, tras capturar el rebote ofensivo del libre el noruego y asistir en el arco a Javi Vega (1-5).









Prohibido el paso





Los de Sergio García estaban imperiales atrás, sin ceder rebotes ofensivos y sujetando bien a Marc Gasol, aunque la sombra del santboiano era como una señal de prohibido el paso a la pintura. Más de 7 minutos tardó en llegar el primer tiro en el poste bajo, de Ward, y más de 8 la primera canasta, también del de Ohio.



Un Ward que sería protagonista negativo en el tramo final. Tras dos triples seguidos del Girona (18-15), cometió una falta en ataque y otra en defensa a 8 metros del aro. Ambas evitables. Lo compensó en parte con un taponazo a dos manos a Stürup.



Si el primer cuarto no brilló por la anotación, el segundo le ganó por goleada. Hamilton subió los primeros puntos al marcador pasados los dos minutos y medio. Un afortunado triple de Franch a tabla obligó a García a parar el partido con 25-19. Funcionó. Al menos de inmediato: parcial de 0-5. Jordi Sargatal hizo lo propio, Y también funcionó: parcial de 6-2.



Entre medias, los árbitros, demasiado ‘protectores’ con Gasol, le cobraron la tercera, rigurosísima, a Diagne, justo después de comerse un empujó a Löfberg bajo el aro rival.



Y en esto llegó el descanso, con el Leyma a un triple de distancia (32-29), a pesar de haber convertido solo 2 de los 12 que intentó el mejor equipo de la liga en este apartado.



La bula con el presidente del club local continuó en la reanudación. Un faltón no señalado sobre Ward desquició al estadounidense, que se embarcó en la cruzada de anotar contra Marc, mientras el Girona pegaba el primer tirón serio con un parcial de salida de 8-0 que acabaría marcando el primer capítulo de la serie.









Quiero y no puedo





A partir de ahí fue un quiero y no puedo de los naranjas, faltos de continuidad en ataque y que solo lanzaron tres triples, dos de ellos pasaron por el aro. Sargatal paró el juego tras un 0-4 (48-40) y los suyos se lo pagaron con un 6-0 que los disparó. Javi Vega minimizó daños con un triple sobre la bocina (57-46).



El intercambio de (escasas) canastas en los primeros minutos del último acto mantuvo al Girona por encima de la decena de renta. Hasta que Soluade, perdido en la primer mitad, encendió la mecha con un robo culminado con mate. Ndow robó el saque de fondo y Javi Vega, con dos libres, metió el miedo en el cuerpo a las bastante pobladas gradas de Fontajau (67-62).



Jawara, el indiscutible MVP del choque, rebajó la tensión a 1:29 del final (69-62) y Franch mantuvo la distancia tras canasta de Ward. Fjellerup tuvo la sentencia tras robarle el balón al reaparecido Monaghan, pero falló el mate a la contra.



Löfberg, desde el 4.60, devolvió el -5 (71-66) con 29 segundos en el reloj. Casi al límite de la siguente posesión, un error defensivo dejó solo a Jawara en la esquina derecha. Y el mejor del encuentro no podía fallar ese triple.



Derrota que entraba en lo previsible, con datos positivos como el regreso del mago de Palatine, el debut de un Hearst lógicamente fuera de los automatismos del equipo y la convicción de que el Basquet Girona no es imbatible ni Marc Gasol es imparable. Sabado, segundo capítulo.













Basquet Girona 74 - 66 Leyma Basquet Coruña Girona (20+12+25+17): Txemi Urtasun (3), Fjellerup (14), Jawara (16), Franch (9), Marc Gasol (10) –cinco inicial– Sàbat (3), Vila (5), Stürup (4), Molins (0), Vecgavars (8), Sorolla (2).

Leyma (17+12+17+20): Löfberg (9), Soluade (7), Javi Vega (13), Diagne (5), Ndow (9), –cinco inicial– Hamilton (9), Schaftenaar (0), Pecius (6), Monaghan (0), Hearst (0), Ward (8).

árbitros: López Herrada, Sánchez González, Ávila.