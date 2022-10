Rafa de Vicente: “Que el Depor esté ahora abajo no significa que termine ahí”

No será este fin de semana uno más para Rafa de Vicente (Málaga, 1993) que regresará a la que fue su casa, Riazor, para medirse a su exequipo, un Deportivo en horas bajas y por primera vez en esta campaña y en muchos meses, fuera de los puestos de playoff.



El andaluz, ahora enrolado en las filas de un UD Sanse que es quinto, con 17 puntos en su casillero y que lleva cinco jornadas invicto, llama a la calma, pues asegura que el curso acaba de empezar y afirma que el Deportivo va a estar arriba peleando por el objetivo del ascenso a Segunda.

Este fin de semana con la visita al Abanca Riazor será especial para ti…

Volver a Riazor siempre es bonito, regresar a cualquier campo que hayas tenido como tu casa siempre lo es y si es Riazor más todavía.



Además, más bonito que el último recuerdo que tienes (el no ascenso ante el Albacete), ¿no?

Sí, pero yo trato siempre de ver lo positivo de cada situación y cada experiencia. Evidentemente el resultado no fue el que queríamos, todos soñábamos con ascender en Riazor y yo creo que no había nadie en el mundo que no quisiera eso, pero trato de quedarme con otras cosas. Trato de quedarme con la semana de antes, con la gente apoyándote por la calle, todo el mundo animándote, con el recibimiento que tuvimos, con la afición, con la semifinal contra el Linares… Eso fue brutal ¿qué el resultado no se dio? Evidentemente algo siempre se te quedará clavado, pero es fútbol no podemos hacer más.

Sales del Depor y hay unos meses de incertidumbre, que siempre son complicados en la profesión de futbolista, ¿cómo viviste el verano?

Quizá lo peor sea la incertidumbre, el no saber cuál va a ser tu destino ni cuándo te vas a ir. Eso es una de las peores cosas que tiene el ser futbolista. No solo por ti, también por tu familia, tu pareja, es quizá la parte más complicada y la que no se ve. A pesar de que no ha sido un verano fácil he intentado ir día a día y gracias a Dios tengo la suerte de tener una pareja que me apoya mucho, unos amigos que están ahí y eso ayuda y mucho, porque no hay nada peor que la incertidumbre.

Y cuando se termina esa incertidumbre, ¿cómo es esa llamada del Sanse?

Siempre he tenido muy buena relación con Casquero (director deportivo del Sanse), por cuando me entrenó en el Recre y simplemente hablamos, me comentó la posibilidad de ir al Sanse y a mí me pareció la mejor opción. Lo hablé con mi pareja, nos vinimos para Madrid y estamos muy contentos.

Aunque desde vuestro propio club se habla de sellar la permanencia siendo quintos, con 17 puntos, cinco jornadas invicto… ¿se puede pensar en cotas más altas?

Sí, pero es que aún así todavía es muy pronto. Llevamos muy pocas jornadas de liga y esto es muy largo. Hay muchas veces que uno se ve campeón en diciembre y mira lo que pasa. Parece un tópico el partido a partido, pero es la realidad. Si nos ponemos a pensar cuáles son nuestros objetivos al final de la liga creo que es algo que no tenemos que tener en mente, lo que tenemos que tener en mente es el siguiente partido, hacer las cosas bien, como las estamos haciendo, compitiendo, porque este equipo compite muy bien, esta es una de las claves, y el equipo siempre quiere ganar. En esta categoría si compites, si corres y haces las cosas medianamente bien es difícil que te ganen, porque hay muy buenos jugadores en los equipos y esa es nuestra manera de jugar.

Dices que aún es muy pronto pero aquí en A Coruña ya han llegado los nervios viendo al equipo fuera del playoff y con un comienzo complicado y estamos viviendo las urgencias. El año pasado viviste un inicio muy bueno y luego la caída y esta temporada el equipo ha empezado mal y está fuera del ascenso, ¿es pronto para preocuparse?

Claro, es que todavía es pronto. Evidentemente el Depor tiene que estar siempre arriba, por exigencias, por club, por historia y esto es una verdad que es inmutable. Pero estamos en la jornada diez de liga, que el Deportivo esté ahora fuera del playoff no quiere decir nada, que el Depor esté abajo no significa que vaya a ser donde va a terminar. El Depor tiene muy buenos jugadores, tiene una plantilla muy buena y seguramente esté arriba (en la clasificación), pero muchas veces las cosas no empiezan como uno quiere y es verdad que es difícil tener paciencia, porque la exigencia es muy alta pero es que muchas veces no te queda otra.

Y hablando de una faceta tuya que muchos no conocen, la Asociación de Jugadores Solidarios, junto a los exblanquiazules Antonio Nuñez y Jesús Vázquez, en el actual contexto económico y teniendo en cuenta que se acercan las Navidades, ¿tenéis pensada alguna actividad de cara a estas fechas?

Sí, justamente hace poco hablamos en el grupo que tenemos de la asociación y estamos pensando en desarrollar un proyecto de cara a estas Navidades. Aún no sabemos qué vamos a hacer, pero algo haremos.



“El Deportivo va a salir con todo porque necesitan ese plus” El mediocentro vaticina un equipo blanquiazul muy motivado de cara al choque y recuerda sus días en la entidad. ¿Qué clase de partido esperas el sábado?

Teniendo en cuenta que en el fútbol siempre pasa lo contrario de lo que uno piensa (risas) probablemente ocurra lo opuesto a lo que esté en mi cabeza. Acertar con eso es muy difícil pero sí tengo claro que el Depor va a salir con todo, porque evidentemente necesitan ese plus y esa motivación, que se unan con la afición y que vayan todos en un mismo sentido. ¿Hablabas ahora de la afición, vivirás ahora sentimientos encontrados y una mezcla de emociones, ¿no?

Sí, pero esa mezcla de emociones siempre es bonita. No solo por la afición, que ha sido tu afición durante todo esa temporada, que te ha animado siempre, los recibimientos en la final, ante el Racing... La afición lo dio todo y por desgracia no se le pudo devolver.