El Racing de Ferrol busca el apoyo de la afición ante el Pontevedra

El jugador del Racing de Ferrol Jon García ha asegurado este miércoles que prevé una afluencia destacada de aficionados de cara al partido de rivalidad gallega de este próximo domingo contra el Pontevedra, que comenzará a las 17 horas en el estadio de A Malata.



“Lo espero; se acerca el tramo final y es necesario que venga la máxima gente posible”, ha señalado en rueda de prensa el futbolista vasco, que ha reivindicado su apoyo en “momentos en los que pasas más apuro”, por lo que ha expresado que la presencia de seguidores en la “grada va a ser un plus”.



El deportista ha reseñado que el equipo no se puede “relajar” tras la victoria de este pasado domingo por 3-0 ante el Fuenlabrada, también en A Malata, y ha indicado que el duelo dominical será “igual de importante” que el de la última jornada.



García ha afirmado que los jugadores “estábamos tranquilos” pese a los tres empates consecutivos previos al enfrentamiento con el cuadro madrileño y ha subrayado que parecía que hubiese “un ambiente de dudas hacia la plantilla” por dichos resultados.



“Sabíamos que iban a llegar, toca no bajar el nivel”, ha dicho sobre el regreso del cuadro verde a los triunfos, para valorar que la “meta más importante” es mantenerse en los puestos de fase de ascenso a Segunda División al culminar la temporada.



El futbolista ha manifestado que el “grupo parte de la solidez defensiva” y ha puntualizado que sus componentes están “tranquilos” y “muy contentos; tenemos que crecer a partir de ahí”.



Jon García ha ensalzado que frente al Fuenlabrada “el equipo no tuvo tanta precipitación” y ha opinado que si “sigue manteniendo esta línea será difícil que nos supere” cualquier rival.



“Molestias tengo desde septiembre, el día que esté bien no me lo voy a creer; noté una pequeña molestia en los isquiotibiales, pero no creo que sea importante”, ha dicho sobre sus problemas físicos a lo largo del curso y en el duelo del pasado domingo.



Finalmente, ha instado a que el plantel sea “ambicioso” para figurar “cuanto más arriba” en la clasificación y ha incidido en que si “te relajas, si hay excesiva confianza, el último puede pintarte la cara”.



Sobre la cita contra el Pontevedra, García ha augurado “muchísimas disputas” y ha exhortado a “salir, como mínimo, con la concentración del día del Fuenlabrada”, además de ensalzar que juegue “quien juegue nos vamos a alegrar unos por otros”