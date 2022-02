Punto que deja una sensación extraña a un Bergantiños superior

El Bergantiños se llevó un punto del siempre complicado campo de El Soto, donde el Móstoles tomó ventaja en el marcador muy pronto, pero el cuadro carballés, que fue superior en el global del encuentro, no tardó en empatar al anotar Christian su primer gol con la elástica carballesa. El equipo de Lemos encadenó la tercera jornada seguida sin perder (7 puntos de 9) pero mereció más ayer.



El portero del Móstoles URJC evitó con sus intervenciones el tercer triunfo seguido de un Bergantiños que, pese al empate, volvió a mostrar su buen momento. Álvaro Sánchez adelantó a los mostoleños, otro de los aspirantes a meterse en la promoción por el ascenso, cabeceando a la red un servicio de Paco Torres desde la banda derecha. Undécimo tanto de la temporada para el ariete azulón. No tardó en empatar Christian, culminando en el mano a mano una acción individual iniciada desde la izquierda. La rigurosa expulsión del central Alexander en los minutos previos, cambió el encuentro, pues Víctor González tuvo que variar su dibujo y los locales perdieron fuerza en ataque. Unos y otros se quedan a un solo punto del Leganés B, aunque con un partido menos los de José Luis Lemos, el que deben jugar frente al Salamanca UDS el próximo 9 de marzo en As Eiroas.



El encuentro se presumía parejo y así fue. La fortaleza de los madrileños en El Soto hacían difícil continuar la excelente racha iniciada en Pasarón y continuada frente al ‘Compos’. Además de los tempraneros goles, Hugo Díaz pudo anotar el segundo para los de Carballo, aunque la más clara fue una vaselina con la zurda de Carlos López que se marchó fuera y que hubiera podido ser uno de los goles del año.



Tras la reanudación, y ya en superioridad numérica, Lemos solo hizo tres cambios, pero fueron una declaración de intenciones de que iba a por el partido. Dio entrada a Antón Concheiro, Álex Boedo y Jorge Cano. Sobre todo Boedo puso a prueba los reflejos de Tejero y tuvo en sus botas el triunfo visitante, pero no pudo superar a uno de los mejores cancerberos de la categoría como ayer demostró.









MÓSTOLES 1- 1 BERGANTIÑOS Móstoles: Tejero; Paco Torres, Mantovani, Alexander, Álex Alonso (Irizo, min.87); Ledesma, Sanjurjo (Romera, min.80); Portilla, Chupe (Recalde, min.46), Abel (Calarge, min.46); Álvaro Sánchez.

Bergantios: Santi Canedo; Blas, Hugo Díaz, Iago Parga, Brais Martínez; Uzal, Carlos López (Boedo, min.58); Yelco (Antón Concheiro, min.58), Remeseiro, Christian; Escobar (Cano, min.73).

goles: 1-0, min.7: Álvaro Sánchez. 1-1, min.14: Christian.

árbitro: González Rodríguez (Tenerife). Amonestó a Sanjurjo, del Móstoles; y a Yelco, Carlos López, Iago Parga, Concheiro, del Bergantiños.