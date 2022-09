Protección para Soriano, Quiles y Lapeña en Abegondo

En una semana atípica por la carga de partidos, el Deportivo afrontó una Jornada de transición en la Ciudad Deportiva de Abegondo después de la tercera victoria de la temporada, que no ha disipado las dudas sobre el rendimiento del equipo que entrena Borja Jiménez.



El foco empieza a trasladarse del choque con el Talavera de la Reina al que le enfrentará con el San Fernando, correspondiente a la sexta jornada de Primera Federación. Desde el viernes por la mañana (a partir de las 10.30 horas en el césped, aunque a las 9 horas ya estarán en esas instalaciones), los deportivistas comenzarán a preparar el segundo encuentro consecutivo delante de sus aficionados, al que llega invicto después de cinco citas en las que sumó once puntos de quince posibles.



El cuerpo técnico está cuidando a los jugadores que llevan más minutos en las piernas. Es el caso de Mario Soriano, Alberto Quiles y Adrián Lapeña.

a las 10.30

La primera sesión con el foco en San Fernando será esta mañana



Los tres se quedaron en el interior de la Ciudad Deportiva y no llegaron a pisar el césped en una sesión de recuperación para el resto de los integrantes del once con el que formó de inicio Borja Jiménez, aunque no fue el que había previsto inicialmente por la lesión, en el calentamiento, del centrocampista Isi Gómez.



El preparador deportivista dividió a la plantilla en dos grupos. Mientras para los titulares el entrenamiento fue suave, con poca carga, para el resto, la jornada fue intensa con un calentamiento, rondos, finalizaciones y fútbol reducido.



Los deportivistas pasan página ya al partido con el Talavera porque en el calendario aparece otra hoja, más exigente que la del equipo toledano, que comprometió la victoria de los blanquiazules en el tramo final del encuentro.



Por la acumulación de encuentros se esperan cambios en la alineación del Deportivo, que ante el Talavera sorprendió con el sistema de juego, con tres defensas (incluyendo a Bergantiños) y dos carrileros (Narro y Trilli).