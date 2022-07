Pedro Rico: “Uno mira a la playa de Pantín y le recuerda a cómo la veía hace treinta años”

Director general de Vithas

El ABANCA Pantín Classic enfila la fase definitiva después de unos primeros días en los que la playa valdoviñesa ya ha acogido a miles de visitantes y seguidores de este evento que, con 35 años a sus espaldas, es referencia del surf en España y Europa.



La compañía Vithas lleva ya tres ediciones siendo la garante de la salud de los surfistas y de todas las personas que disfrutan estos días de las competiciones y los actos paralelos a las mismas. Su director general, el Doctor Pedro Rico, ‘juega en casa’. No en vano, el médico ferrolano lleva toda su vida en los arenales valdoviñeses.

Porque hace 35 años ya andaba Pedro Rico por aquí...

No recuerdo si estuve en la primera edición, concretamente, pero creo que, de las cinco primeras, en cuatro sí estuve. Es un evento que conozco perfectamente, al fin y al cabo los veranos de mi infancia los pasé aquí, en Valdoviño. No había muchas cosas que hacer en aquel entonces así que este evento era una cita a la que acudías fijo, no te la podías perder.

Es usted una persona con un componente social ampliamente acreditado en su carrera, pero ya desde niño. Voluntario de la Cruz Roja, dando cobertura a pruebas de surf como ésta, socorrista... Eso también le habrá marcado claramente desde sus inicios.

Pues sí. Pero no era una cosa personal, particular, mía. Si uno lo piensa, todo el grupo de amigos estábamos muy involucrados en esas labores sociales. Hasta se puede decir que eran como parte de un juego, como parte de la camaradería en aquel momento. Estabas en la playa, muchas horas de aburrimiento, y lo más razonable era meterte en la Cruz Roja y hacer de socorrista porque, al fin y al cabo, si no estabas allí, casi lo estabas haciendo igual. Conocías la playa; constantemente estabas echando una mano a la gente porque se metía en zonas en las que no debía meterse... Es algo que efectivamente hemos vivido desde muy niños.

Sí que ha cambiado Valdoviño en 35 años. La evolución del Pantín Classic es tremenda sobre todo en los últimos 15, pero en general el ayuntamiento ha cambiado, algo lógico y para bien.

Sí, pero quizá Pantín es de las playas que menos lo ha hecho dentro de Valdoviño. Desde el punto de vista urbanístico, paisajístico, incluso de ambiente, es muy parecida a la playa de hace 35 años. No notas grandes cambios. En Pantín se ha llegado a tiempo para proteger todo este ecosistema de la presión urbanística y de construcción un poco desordenada. Uno mira a la playa de Pantín y le recuerda a cómo la veía hace treinta años. El arenal de A Frouxeira-Valdoviño sí ha cambiado, pero los que solemos disfrutar de la playa por la mañana, a los que nos llamaban ‘veraneantes’, vemos que la playa es muy parecida. Es una playa muy grande, muy abierta, muy cómoda, donde no ves demasiada gente y, cuando hay mucha, aguanta esa presión. Sobre todo en los últimos años con la llegada de muchos adeptos del surf, entre ellos extranjeros, que cada vez se ven más. Recuerda a aquellos tiempos en que se veían a motoristas alemanes, algún holandés, que hacían viajes por Europa, pero ahora se ve mucha gente vinculada al surf.

Vithas hace una labor muy importante en el Pantín Classic, no solo con los ‘riders’. El año pasado, por ejemplo, se detectaba un problema por unos lunares a una persona y fruto de esa exploración y posterior seguimiento, se atajaba lo que podría haber sido un desenlace complicado. Una labor que trasciende al propio surf...

Sí. Para nosotros el evento es una oportunidad para vincular la marca Vithas a una modalidad como es el surf, que es una disciplina que no tiene muchos apoyos desde el punto de vista de patrocinios y comerciales; y que tiene unos principios y una historia detrás de superación, de hábitos de vida saludable, de naturaleza, que también tiene mucho que ver con Vithas. Nos preocupa mucho que la gente viva bien, se cuide, tenga hábitos saludables, respete la naturaleza... Todo ello está en el ideario de Vithas y es uno de los motivos por los que estamos aquí. No es una acción táctica donde busquemos un retorno inmediato, sino posicionar la marca vinculada al deporte, los hábitos de vida saludables y la naturaleza. Hay un aspecto que también aprovechamos, el de hacer divulgación, contar cosas que tienen que ver con la salud. El año pasado vinimos con un equipo de dermatólogos para concienciar a la gente sobre la exposición al sol, no estar demasiadas horas, protegerse, vigilarse las manchas, los lunares en la piel. Y este año hemos preparado alguna mesa redonda para concienciar a la gente –aquí hay mucha y muy joven– de lo importante que es cuidarse.

Tercer año de Vithas en el Pantín Classic con un equipo desplazado desde Vithas Vigo, ¿cómo lo llevan los profesionales a pie de playa?

Es un esfuerzo para ellos, un esfuerzo importante. Tienen que desplazarse, hacer aquí un par de noches... pero también se disfruta; el ambiente es magnífico, les gusta, pero al final es más trabajo. Toda la semana trabajando y el fin de semana dedicarlo a algo relacionado con el trabajo es un esfuerzo aunque estén a demanda de lo que se necesite en determinados momentos.

A lo que nadie será ajeno es a este paisaje que impresiona.

Hoy tenemos un día espectacular, un poco de viento, pero esto es Valdoviño (risas), es así. Pero hace un día magnífico. El que no conoce Pantín y Valdoviño alucina. El azur turquesa del mar... seguro que nuestros profesionales disfrutarán de ello y alguno hasta vendrá de vacaciones.

Se va conociendo cada vez más a Vithas en el norte de Galicia. Estar en Pantín habrá influido.

Sí, es un poco lo que perseguimos. Somos conscientes de que geográficamente nuestra presencia está limitada al sur de Galicia, sobre todo Pontevedra y Vigo, pero creo que es importante que la gente empiece a conocer la marca y que cuando escuche ‘Vithas’ lo relacione con sanidad, servicios médicos y con el grupo hospitalario. Consideramos que este es un evento que va más allá de su territorio, es un evento deportivo a nivel internacional y tiene mucho impacto. Aquí viene gente de toda Galicia y de toda España. Es importante ‘estar’ y darnos a conocer.

Vithas está en todas las pruebas de la World Surf League que se celebran en España.

Tenemos un convenio con la Liga Mundial de Surf, ya hemos estado en algún que otro evento. Se han suspendido otros por la pandemia que esperamos se retomen y sí, tenemos la oportunidad de estar en otras localidades donde se realizan estas citas.

Y un director general de un grupo hospitalario tan grande descansa aquí, en Valdoviño.

Sí. Mi familia sigue residiendo aquí en la provincia de A Coruña y yo, ya no solo cuando vengo de vacaciones, sino siempre que puedo me vengo aquí, al norte, a Valdoviño. Para mí es mi territorio, donde cargo las pilas, donde me encuentro cómodo, y que sea el evento en Pantín tiene un plus.

La conjunción perfecta.

Sin duda. Es una conjunción magnífica. Aquí veo a mis amigos, a mi gente, y ojalá hubiera más eventos como este en esta zona.