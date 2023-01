Pantic (CD Lugo): "Llevaba un tiempo sin equipo, pero tampoco quería cualquiera"

El serbio Aleksandar Pantic, nuevo jugador del Lugo, se encontraba sin equipo desde enero de 2022 y el conjunto gallego le abrió las puertas, comprobó su estado físico y le dio ficha esta semana; él quería volver a España y aceptó porque, a pesar de tanto tiempo parado, esperaba una opción que le sedujera.

"Aunque llevaba un tiempo sin equipo, tampoco quería cualquier equipo. Acepté hacer una prueba física cuando me llamaron porque mi idea era volver a jugar en España. Es el país en el que me sentí mejor y tenía muchas ganas de volver. En el pasado no tuve opción, pero ahora sí y estoy muy feliz", declaró en su presentación.

El futbolista serbio cuenta con experiencia en la Primera División del fútbol español, en la que disputó 60 partidos con las camisetas del Villarreal (2013/14), Córdoba (2014/15), Eibar (2015/16) y Alavés (2016/17). También llegó a pertenecer al Cádiz seis meses en la temporada 2018/19 con los gaditanos en Segunda División, aunque no llegó a tener protagonismo.

"He estado años en España, tengo bastante experiencia y creo que poco a poco puedo darle al Lugo lo que hace falta", indicó antes de elogiar a LaLiga SmartBank: "Es una de las mejores segundas divisiones en el mundo, si no la mejor".

Con la camiseta rojiblanca debutó la semana pasada en un amistoso con el Racing de Ferrol (1-1) en A Malata, donde pidió el cambio por un golpe en un tobillo.

"Fue un golpe bastante fuerte. Me asusté mucho al principio, aún no estoy con el grupo, pero lo haré en unos días", dijo.

Pantic afirmó que se ha encontrado un vestuario "muy profesional", con un cuerpo técnico, ahora con Fran Justo al frente, que también lo es.

"Es un entrenador joven que sabe lo que quiere. Creo que poco a poco vamos a conseguir el objetivo", señaló.

El director deportivo del Lugo, Carlos Pita, dijo que la de central "era una posición a reforzar" y se congratuló de haber firmado a Pantic.

"Pensamos en un jugador con su perfil, con experiencia, que pueda ser el líder de la defensa, con experiencia contrastada en Primera División y en ligas extranjeras con equipos de mucho nivel. Creemos que nos puede aportar mucho en esa parcela. Es un central contundente, agresivo, con muy buen juego aéreo y jerarquía", sostuvo.