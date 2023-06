Paco Jémez: "El Deportivo acierta con Soriano y Expósito porque es romper con lo que había hasta ahora"

Paco Jémez, defensa central del Deportivo entre 1993 y 1998, conoce muy bien al nuevo director deportivo del club blanquiazul, Fernando Soriano. El técnico nacido en Las Palmas primero compartió vestuario con Soriano en el Zaragoza entre 2002 y 2004, cuando ambos eran futbolistas, y 17 años después coincidieron de nuevo en el Ibiza, cuando el zaragozano, en ese momento al frente de la parcela deportiva del club ibicenco, fichó a Jémez el 26 de diciembre de 2021 para suceder a Juan Carlos Carcedo en el banquillo. Así que nadie mejor que el actual entrenador del Tractor Sazi FC de Irán para hablarnos de la pareja que liderará el área deportiva de la entidad herculina.



¿Cómo es Fernando Soriano?

Pues, primero como compañero, que jugó conmigo en el Zaragoza, muy bueno. Y ahora es un director deportivo que conoce muy bien su trabajo y la categoría. Es una persona muy cercana, que le gusta estar pendiente de cuáles son las necesidades de sus jugadores y sus entrenadores, y no es tanto de despacho. Conoce muy bien la Primera RFEF de su etapa en el Ibiza, incluso luego, en Segunda División, utilizó muchos jugadores de antes, de la categoría de bronce. Así que conoce el mercado a la perfección.

Ayer hablamos con Miki Villar y resaltaba que Soriano es una persona muy normal y cercana, algo que, decía, no suele abundar en el mundo del fútbol.

Sí, la normalidad escasea en la vida en general, no sólo en el fútbol. Está más de moda la anormalidad y Fernando es un tipo de fútbol, de trabajar, de currar, de querer que todo el mundo que está bajo su mando se sienta bien. Creo que el Deportivo acierta con él y con Juanjo Expósito porque es romper con lo que había hasta ahora y meter a alguien distinto. Si le dejan trabajar, puede conseguir lo que estamos esperando todos hasta ahora, que el Depor regrese al fútbol profesional.

Es un gran conocedor futbolístico y le gusta pasar al entrenador información muy bien documentada sobre el rival para preparar el siguiente partido.

Sí, en todos los equipos es normal que te faciliten información sobre el rival, pero en Primera RFEF esa información está más reducida y es importante que haya alguien que controle más. En ese sentido, Fernando siempre está por la labor y pendiente de encontrar a gente que le cuente y le facilite información lo más exhaustiva posible sobre el siguiente rival.

De Juanjo Expósito resaltan mucho su calidad humana, su buen carácter y su obsesión por ver partidos de fútbol y conocer el mayor número de futbolistas posible.

Es una pareja que se complementa muy bien, aunque nosotros con Juanjo teníamos menos contacto, pero él hacía su trabajo, que es el de ir viendo jugadores, partidos... es una pareja a la que no se le puede achacar que no trabaje, sino todo lo contrario porque ambos son muy trabajadores, se van a dedicar al Deportivo las 24 horas del día y eso te puede dar una seguridad de que van a hacer las cosas bien.

Además, Juanjo conoce muy bien toda la zona norte de España, ya que su labor como ojeador se ha centrado básicamente en dicha demarcación.

Para realizar una buena plantilla tienes que controlar todo. Cuando se conformen los grupos, veremos a ver porque estamos todos pendientes de para qué lado va a ir el Depor, pero aunque Juanjo tiene experiencia en la zona norte, hay que controlar todo porque igual hay que firmar a jugadores de la zona sur, entonces al final no te puedes quedar sólo con eso. Pero él es un gran conocedor de los equipos y los futbolistas en general.

¿Te gusta esta pareja para dirigir la parcela deportiva?

Sí, aunque todo lo que hablamos es de forma teórica porque en el Depor no sólo vale con ser bueno, sino que tienes que tener el culo pelado de todo lo que vas a tragar aquí, porque esto es un transatlántico, no es un Primera RFEF. Estoy seguro de que se han firmado buenos entrenadores y jugadores, pero para triunfar aquí tienes que aguantar la presión de estar en el Depor. Estoy seguro de que ellos son buenos, pero han estado en el Ibiza y nunca se han visto en un equipo como éste, que tiene una historia que puede pesar mucho. Antes de fichar a alguien, hay que tener claro si esa persona puede aguantar la presión de jugar ante 25.000 espectadores, la presión de la prensa, de tener que ganar siempre... Buenos hay muchos, pero capaces de jugar en el Depor y en un campo ante 25.000 espectadores, no hay tantos.

Desde que se conoció que Soriano era el director deportivo del Depor, sonó tu nombre para el banquillo.

Yo estoy de vacaciones.

¿Pero si te llamaran para ver si te interesa la posibilidad?

Yo estoy de vacaciones.

¿Ok, pero fuera o dónde?

No, aquí, en A Coruña.

Entonces el club te queda muy cerca.

Sí (se ríe).

¿Cómo podemos explicar el nuevo batacazo del Depor y que vaya a tener que jugar en la tercera categoría por cuarta temporada consecutiva?

Encontrar explicaciones en el fútbol a veces es muy fácil y otras muy difícil. Ha habido momentos en los que se han hecho las cosas rematadamente mal, pero en otros igual con un poquito de fortuna en determinados detalles se podía haber conseguido ese ascenso. Muchas veces no se sabe aguantar la presión, la tensión que supone ser jugador del Deportivo. Insisto en que es un transatlántico y si estás acostumbrado a ir en un barco de pedales, te vas a hundir porque un transatlántico hay que saber llevarlo. Si llevamos tres años en Segunda B con el mayor presupuesto de la categoría y jugadores diferenciales y de otro nivel, es que se han hecho las cosas como el puto culo. No se pueden poner excusas. Han hecho las cosas con ilusión e interés, pero no han salido bien, porque si no, no es normal lo que ha pasado. Y a la gente no le puedes contar que si otro año más en la tercera categoría, que si no tuvimos suerte, que si... eso les da igual, lo que quieren es ascender y si ya es difícil conseguirlo haciendo las cosas bien, imagínate cuando se han hecho rematadamente mal, como ha ocurrido a veces en estos últimos años.