Ya avisó Borja Jiménez hace unos días de que el Deportivo necesitará “paciencia” para terminar de apuntalar la plantilla en la semana que resta para que se cierre el mercado de fichajes.

“Estamos siendo cautos, teniendo paciencia y seguro que conseguimos todo lo que queremos”, manifestó el estratega abulense el pasado sábado.

Quedan siete días y la paciencia y tranquilidad serán claves tanto para la incorporación de Raúl Sánchez, del Ibiza, como sobre todo para lograr que la complicada operación de Lucas Pérez se convierta en una realidad.

El delantero coruñés tiene contrato con el Cádiz y el club gaditano no está dispuesto a dejar marchar gratis a un futbolista de Primera División. 500.000 euros pide la entidad andaluza al Depor, que no puede hacer frente a dicha cantidad pero que, sin embargo, no pierde la esperanza de ver al delantero de Monelos vistiendo la elástica blanquiazul durante el curso 2022-23.

“No sé las expectativas que generó, intuyo que gran parte de la afición quisiera que viniera Lucas y otra parte que no, lo importante es que el que venga quiera estar aquí, seguro que será buen futbolista, es importante que el que venga quiera estar”, respondió el técnico cuando se le preguntó por la ilusión que ha generado en la afición deportivista la posible vuelta del atacante herculino. Lucas Pérez ha sido titular en los dos partidos de Liga que ha disputado el Cádiz durante la presente campaña, completando 153 minutos de 180.