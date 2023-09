Pablo Vázquez, avalado por José Manuel Aira

Está siendo la sensación defensiva del RC Deportivo 23-24, formando pareja de baile en el eje central de la zaga con Pablo Martínez.



La retaguardia de los ‘pablos’ se ha mostrado impermeable en las tres primeras jornadas del campeonato de la regularidad, en las que el cuadro herculino todavía se mantiene imbatido —es el único club de Primera Federación que todavía no encajó—.



Si hay un hombre en el entorno blanquiazul que conoce a la perfección al central valenciano, ese sin duda es José Manuel Aira, exzaguero deportivista que en el blanquillo de la Cultural Leonesa lo tuvo a su disposición en la segunda parte de la temporada 18-19, en la que ambos conquistaron un histórico ascenso a Segunda con los del Reino de León.



“Si hablamos de Pablo Vázquez, como he podido disfrutar de él durante media temporada en la Cultural, no me sorprende en absoluto el rendimiento que está dando en el Deportivo”, expuso el preparador berciano, ahora al timón del Alavés B en Segunda RFEF.



Teniendo en cuenta el estilo de juego de Imanol Idiakez con los de Riazor y el manual de estilo habitual de los contrincantes del RC Deportivo, que suelen aguardar agazapados ante los embates coruñeses, Aira considera que es un futbolista perfecto para poder triunfar en Marineda.



“Creo que es un central con características muy adecuadas a lo que puede demandar de esa posición una idea como la que tiene el Deportivo; es un defensa que puede defender con espacios amplios ante equipos que estén replegados y sea el Depor el que tenga la pelota y esté obligado a dejar espacios a sus espaldas”.



Considerado como un central moderno, capaz de enfrentarse a enormes espacios a sus espaldas y de notable trato al esférico, el ahora míster ‘babazorro’ se deshace en elogios hacia el ‘15’ deportivista.



“Reúne unas grandes condiciones porque es un jugador potente, es veloz y después tiene cualidades para ser fuerte en los duelos, tanto por abajo como en el juego aéreo; defiende bien el área en cuanto a referencias, un aspecto en el que insistíamos mucho cuando estábamos con él”, explica Aira.



“Es capaz de elegir bien cuando tiene la pelota en los pies, domina tanto el pase corto como el pase largo; quizá cuando sale en conducción tiene que decidir antes pero son situaciones que se le pueden presentar por el tipo de rivales que va a tener enfrente. La mayoría de los rivales del Deportivo van a esperarlo, le van a conceder el balón y Pablo tiene esa capacidad para elegir bien cuál es la mejor manera de jugar en cada momento”, agregó el exdeportivista.

Personalmente, José Manuel Aira expresó su satisfacción por que Pablo Vázquez, ex del Cartagena, haya aceptado descender una categoría para ayudar al RC Deportivo en su difícil misión de regresar al fútbol profesional.



“Me alegro que en el club al que quiero, como es el Deportivo, y en la ciudad donde vivo Pablo Vázquez esté siendo capaz de dar este buen rendimiento que ahora mismo está ofreciendo en el arranque de Liga”, expuso, al tiempo que celebraría por todo lo alto que el ilicitano pudiera cumplir con el objetivo colectivo de guiar a la entidad de la Plaza de Pontevedra hacia Segunda División después de cuatro campañas sumergido en el infierno de la división de bronce.



“Ojalá Pablo ayude a que el club vuelva adonde tiene que estar”, concluyó un José Manuel Aira siempre cercano a la actualidad blanquiazul.