Óscar Cano: Sensaciones contra datos

Óscar Cano se deja llevar más por sensaciones, no es el técnico granadino un gran fan del ‘Big Data’, reconocido por él mismo, y para el míster blanquiazul lo que le transmitió el equipo ante la Cultural Leonesa, más allá del empate, le lleva a pensar en que el Deportivo está en el buen camino.



“Hay que quedarse con las sensaciones que dio el equipo, que te aproximan a ganar y haciendo eso de manera reiterada estaremos más cerca de vencer”, comentó el míster durante su comparecencia de prensa. “Soy una persona más de sensaciones, de ese estado de ‘flow’ y lo del otro día (ante la Cultural) fue abrumador. El mejor, dicho por todo el mundo, fue su portero”, reconoció.



Fue claro sobre su parecer tras volver a ver el partido: “El último resultado, perdonadme la expresión, fue una putada por no haber ganado. Después de volver a verlo me pareció más exagerado el dominio. Trataremos de hacer muchas cosas para que la suerte caiga de nuestro lado”, avisó.

Imprevisible

A pesar de que el fútbol actual está cada vez más dominado por los cálculos y las matemáticas, Cano volvió a insistir en lo imprevisible que es el deporte y más concretamente el fútbol, asegurando que no todo era cuantificable.



“El fútbol no se explica desde las matemáticas, por eso no creo en el ‘Big Data’ ni en ese tipo de algoritmos. El fútbol no es una ciencia exacta, está dominado por la incertidumbre. No tiene explicación, por más que insistamos y por más que entren empresas y que traten de explicarnos que por medio de un algoritmo se puede explicar el fútbol”, se reafirmó el preparador.



De cara a las cinco jornadas que quedan de aquí a final de año, espera conseguir subir en la tabla, aprovechando que varios de los equipos de la zona alta, entre los que se encuentra el Deportivo, se van a medir entre ellos. “Hay mucho enfrentamiento directo, no solo nosotros, los de arriba tienen enfrentamientos directos antes de vacaciones de Navidad y trataremos de hacerlo lo mejor posible y salir de la mejor manera de estas cinco jornadas”, deseó.

Paciencia y confianza

Yeremay Hernández aprovechó los minutos que le dio Cano en el encuentro contra la Cultural Leonesa para marcar y rescatar un empate.



Una alegría para el preparador, que pidió en su comparecencia de prensa paciencia con el jugador canario y no acelerar ni presionar su proceso de crecimiento.



“Cuando llegué (al Deportivo) me encontré a un niño, porque es un niño, pero lo veo mucho más maduro. En las primeras semanas cuando le pasaban la pelota estaba ansioso por demostrarme lo bueno que era, y a mí no me tiene que demostrar nada. Si que os pido que no queméis al chico, ni prensa, ni afición, ni cuerpo técnico. Tenemos en ciernes a un jugador que va a dar muchas alegrías, si sabemos gestionar su progresión”, admitió el preparador.