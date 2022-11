Óscar Cano: “Lo justo hubiese sido haber ganado, fuimos muy superiores"

El entrenador del Deportivo, Óscar Cano, admitió que el cuadro blanquiazul mereció la victoria ante la Cultural Leonesa, que ‘rascó’ un empate. “Para mí desde que estoy hoy (por ayer) es el mejor partido, ha sido muy exagerada la superioridad durante muchos minutos, solo empañado por esas dos jugadas, pero el final hemos sabido gestionar las cosas, no jugar a lo loco. Lo justo hubiese sido haber ganado”, indicó el técnico, que cree que el rival “se lleva un punto de manera inmerecida”.

Sobre el análisis del choque, cree que en el primer acto el Depor estuvo excelso y que al final fue capaz de, a pesar de los dos tantos en contra, llevarse un empate.



“Felicitar al equipo por el partido que ha hecho, los primeros 45 minutos es increíble que no nos metiésemos en el vestuario ganando por una ventaja amplia, muchas ocasiones, el penalti a Antonio... el equipo hizo un partido soberbio. Empezamos la segunda como la primera, hacemos el gol, nos empatan en una aislada, la acción de Max solo ante el portero para el 2-1 y en una mala defensa de una contra llega el gol (de la Cultural). Los cambios han venido porque ellos se han hundido, nos dejaban llegar allí y necesitábamos a gente de uno contra uno. Al final hemos obtenido muy poca recompensa y a seguir”, resumió.

Dos 'lunares'

“Hicimos muchas cosas muy bien, con un nivel de fútbol altísimo, seguramente una expectativa altísima de gol y en el debe defender mejor estas acciones. Si este equipo está así tiene que aprender a defender los contraataques y el juego directo. Felicitar al equipo y a la gente, he sentido al equipo arropado. He visto una afición reconociendo el partido que ha hecho el equipo”, argumentó el míster herculino.



Se mostró feliz por ambos goleadores. “Quiles tiene una gran facilidad para el gol, tiró muchas veces con peligro, con él tenemos asegurado mínimo 12-14 goles, se le caen los goles. Y me alegro mucho por Peke, cuando me lo describieron hablaban de un chico inconsistente, irregular y me alegro, no soy ventajista, pero veía a un Peke más maduro y reflexivo con su situación, que quiere mejorar y no solo jugar. Veo a un Peke más maduro y desde esa madurez nos puede aportar mucho, es un jugador diferencial. Asimismo, cree que el Depor “se parece mucho a nuestra intención y nuestro objetivo”.