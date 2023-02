Óscar Cano: “Estamos en el mejor momento desde que llegué”

El técnico del Deportivo, Óscar Cano, aseguró que bajo su punto de vista y tras golear al Badajoz, el equipo estaba en su punto álgido. “En el cómputo global, que esto se puede quebrar en dos semanas, estamos en el mejor momento desde que llegué”, aclaró el preparador, que cree que pudieron caer más dianas.



“Uno de los goles es en propia, son detalles, pero si miras produces para hacer nueve pero ellos también merecieron marcar”, afirmó. Aunque valoró el buen marcador, aseguró que hubo momentos del Deportivo que no le gustó. “El resultado es un aviso, fuera de casa no sumamos los seis puntos, pero cuatro de seis son grandes números. Hoy (por ayer) hizo mas intervenciones Mackay que en los dos partidos fuera de casa. En el fútbol hay que mirar más allá de lo que es el marcador, podemos decir que el partido fue redondo, pero hubo 20 minutos en los que el equipo no me ha gustado nada. Nos hemos echado atrás y no hemos podido presionar bien, se acercaron demasiado y en ocasiones con peligro”, apostilló.



Más confianza

Después de la ‘manita’, el técnico granadino aseguró que el equipo seguía ganando confianza y mostrando su candidatura al ascenso directo. “Estamos en la pomada, en la terna, lo importante es que hemos ganado. Vemos que el equipo produce mucho, que va haciendo mejor las cosas y que en casa, con nuestra gente, nos hacemos casi imparables. Es algo que nos invita al optimismo y a creer que somos claros candidatos como el que más a ser claros ganadores de la competición”, aseveró.



Además, cree que la aportación de los jugadores que salieron desde el banquillo fue igual de importante que la de los titulares. “Con los cambios el equipo no ha sido distinto entre los que empezaron y los que salieron. Es un denominador común, salen todos a hacerlo bien”, comentó y personalizándolo habló de varios casos. “Me quedo con el entusiasmo de todos, los chicos de casa han salido a demostrarme que no estoy equivocado, y los que no son de la casa... Kike Saverio, el mano a mano que tiene... Peke ha salido enchufado, Arturo también, descarga de cara, permite jugar al que viene de frente y me quedo con el capitán (Bergantiños). Hizo una masterclass de lo que hay que hacer en esos minutos. No es fácil para un jugador de su experiencia el salir pocos minutos", zanjó.