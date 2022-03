Onésimo: “Vienen con obligación y lo prefiero así”

El técnico del Celta B, Onésimo Sánchez, considera que la urgencia del Deportivo de sumar los tres puntos en el duelo de mañana en Balaídos puede favorecer al filial celeste.





“Tenemos claro cómo juegan y cuáles son sus virtudes, pero nosotros nos centramos en lo nuestro. Cuando un equipo rival juega con mucha tranquilidad, también tiene sus connotaciones positivas para ellos. En este caso vienen con mucha obligación y yo lo prefiero así”, manifestó ayer el preparador del conjunto olívico en rueda de prensa.





El entrenador vallisoletano dejó claro que “si viniesen con mucha ventaja, también serían peligrosos. Prefiero un partido que los dos necesitamos ganar”.





El estratega del filial vigués aseguró que sus futbolistas están “preparados” para “regalarle una victoria” a la afición.





“Sabemos que es una gran oportunidad en un gran escenario con nuestra gente y en una buena posición en la tabla. Se dan muchos acicates para estar ilusionados y estamos preparados para competir”, señaló el pucelano.





“Es el fútbol que queremos vivir. Queremos dar a una alegría a la gente, que vea que el equipo juega. Son tres puntos igualmente, pero es un partido especial y motivante”, dijo.





Objetivo inesperado

El Celta B afronta las diez últimas jornadas de la temporada instalado en la quinta plaza de la clasificación, la última que da acceso a disputar el playoff de ascenso, un objetivo con el que el técnico celeste no contaba a principio de curso.





“Los objetivos para nosotros son semanales. Quedan diez jornadas y el margen de error va disminuyendo, pero no nos marcamos objetivos. No pienso a largo plazo, pero sí tengo claro que si logramos jugar el playoff será un logro espectacular. El fútbol no es lo que has hecho, sino lo que tienes que hacer, pero la temporada es buena. El playoff sería nuestra Champions particular”, explicó el entrenador ante los medios de comunicación.





Mañana se enfrentarán dos conjuntos que intentan ser dominadores en los partidos y tratar bien el balón. Onésimo confía en que sus jugadores impongan su estilo, a pesar de medirse a uno de los equipos más duros del grupo.





“Respetamos mucho al Deportivo, pero queremos que se juegue a lo que nosotros proponemos. Queremos ser protagonistas e importantes con la pelota. Si jugamos a lo que sabemos y entrenamos, vamos a tener muchas opciones”, argumentó el técnico de la escuadra viguesa.





Aunque tiene plena confianza en sus futbolistas, el entrenador vallisoletano reconoció que “necesitamos hacer muchas cosas bien para ganar”, dada la entidad del adversario que tendrán enfrente.





Para Onésimo, el enfrentamiento con el Depor es el más importante “porque es el próximo y, además, quedan diez jornadas y cada vez el margen de error es más corto”.





De hecho, ni el Celta B ni la escuadra blanquiazul poseen un colchón amplio para lograr sus objetivos. En el caso del cuadro coruñés, está obligado a ganar todos los encuentros para intentar recuperar el liderato, mientras que el filial olívico no puede fallar si quiere disputar el playoff.