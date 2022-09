Depor | Un nuevo runrún para Borja

“La sensación es que el año pasado este partido se nos habría escapado y me voy contento por eso”, argumentó Borja en su comparecencia de prensa postchoque.

El Deportivo no dejó escapar los primeros tres puntos a domicilio, en un duelo en el que primó su efectividad por encima de su juego. Máxima eficacia, sin apenas disparos entre los tres palos, pero con la capacidad suficiente para aprovechar sus pocas opciones para batir a Montoya.

Los blanquiazules supieron jugar con el marcador para no lanzarse de lleno a por el segundo tanto, el de la tranquilidad y no pasaron demasiados apuros, salvo en la falta frontal señalada en el tramo final, ante un equipo que lo intentó hasta el último minuto del añadido.

En la memoria de Borja seguramente estaban triunfos que los coruñeses dejaron volar, como la derrota ante Unionistas en el Reina Sofía (2-1), la sufrida ante el Real Unión (2-1) o, quizá la más dolorosa, la padecida con el Celta B en Balaídos (2-1), de la que tratarán de resacirse el próximo domingo día 25 a las doce del mediodía.