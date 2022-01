Noel López y ocho más en el aire

El 1 de enero se abre la ventana del mercado de invierno y, paralelamente, otra a mayores, la que da libertad para negociar con otros clubes a aquellos jugadores que entran en los últimos seis meses de contrato. En el Deportivo, hay nueve jugadores en esa situación, entre ellos, una de las promesas a las que el club intenta amarrar desde hace meses, por ahora sin haber conseguido trasladarlo a un contrato con firma: Noel López.



El campeón de España juvenil ha ganado protagonismo en el primer equipo. Derribó la puerta de entrada a la plantilla blanquiazul el verano pasado tras haber destacado en el equipo que superó a rivales como el Real Madrid y el Barcelona para acceder por primera vez en su historia a la Liga de Campeones juvenil, la Youth League.



Ha jugado catorce encuentros en Primera Federación, otros dos en la Copa del Rey y aunque hace tiempo que no marca (aportó tres goles en el primer tramo de la temporada), es capaz de ofrecer al equipo otros argumentos en ataque, como los desmarques, algo que valoró el entrenador deportivista, Borja Jiménez, después del último encuentro, el que enfrentó a los blanquiazules con la Cultural Leonesa en el Reino de León antes del parón navideño.



El Deportivo le ofreció la renovación y el presidente, Antonio Couceiro, se mostró optimista sobre su continuidad después de la asamblea de accionistas de diciembre. Sin embargo, por ahora no se ha concretado. “A Noel se le ha mostrado desde hace meses la predisposición para ampliar su vinculación y lo que escuchamos desde la otra parte es que tienen la misma voluntad. Cuando dos partes tienen la misma voluntad todo hace apuntar a un acuerdo, y ese acuerdo puede ser más pronto que tarde”, pronosticó.



El dirigente añadió que “Noel tiene contrato hasta final de temporada y el Deportivo sabe del interés” que ha recibido por parte de otros clubes.



“El equipo está haciendo un esfuerzo económico importante en la propuesta”, valoró el presidente, quien afirmó que “el salario no debería ser el problema” y que se trata de convencer al futbolista de que “el mejor equipo” para él es el Deportivo, al que se incorporó cuando era juvenil.



No es el único futbolista que, por ahora, ha sido incapaz de atar el Deportivo. Otro es Diego Villares, aunque con un matiz, ya que su contrato incluye una cláusula de renovación automática por partidos.



En junio, acabarán cesión cinco futbolistas: Josep Calavera y Mario Soriano del Atlético de Madrid, William de Camargo del Leganés, Víctor García, del Valladolid y Juergen Elitim del Watford. Y hay otros seis que, como Noel y Villares afrontan la recta final de sus contratos.



Uno de ellos es, junto a Alberto Quiles, el máximo realizador del equipo a estas alturas de temporada, el venezolano Miku Fedor.



Algunos llegaron al equipo esta misma campaña sin tener la continuidad garantizada, como el central Jaime Sánchez, el centrocampista Rafa de Vicente, Pablo Trigueros y dos que no han tenido mucho protagonismo por ahora, los laterales Alberto Benito y Diego Aguirre. Álex Bergantiños es otro de los que tienen contrato hasta final de temporada.









A medio plazo





Sí han renovado su compromiso con el Deportivo otros jugadores que se proclamaron campeones de España con el juvenil y que están a las órdenes de Borja Jiménez, como el lateral Álvaro Trilli y el extremo Yeremay Hernández.



Junto a ellos, hay un bloque de jugadores que también tienen la continuidad en la plantilla prevista en sus contratos con el Deportivo.



El portero Ian Mackay forma parte de esa relación de futbolistas. El considerado mejor portero de Segunda División la temporada pasada firmó inicialmente por dos temporadas con el Deportivo, con el que se ha quitado la espina que le había quedado en su etapa de formación, en la que no había podido debutar oficialmente como blanquiazul.



Borja Granero, Héctor Hernández, Juan Carlos Menudo, Adrián Lapeña, Alberto Quiles, Carlos Doncel y Jorge Valín tienen también contrato hasta junio de 2023 con el Deportivo.



El ya mencionado Álvaro Trilli firmó hasta 2024, fecha en la que también expira el contrato del portero Pablo Brea, que esta temporada solo jugó (y no estuvo afortunado) ante el UCAM Murcia en la primera eliminatoria de Copa.