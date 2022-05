Miku Fedor: “El equipo se parece ahora más al de la primera vuelta”

Miku Fedor está en racha. El delantero blanquiazul suma tres goles en los últimos dos partidos, después de estar sin marcar desde el pasado 9 de enero, cuando el equipo blanquiazul se impuso al Talavera de la Reina.





Una sequía de dianas que coincidió con un momento complicado del equipo, ya superado.





1. Recuperando la puntería

“Cuando los delanteros no hacemos gol siempre existe esa preocupación a nivel externo, sobre cuándo volverás a marcar. A nivel interno sé como funciona esto, es cuestión de rachas y tratas de revertir la situación. En esos partidos el equipo atravesó un bache de resultados, las ocasiones escaseaban, se juntó todo, pero lo llevé con tranquilidad. Estoy contento por volver a hacer gol y ayudar al equipo”, indicó durante su rueda de prensa telemática.





2. El Depor, en un buen momento

Superado el traspié del mes de febrero, el conjunto herculino se encuentra en un buen momento de juego y resultados, que el ariete considera que recuerda a cómo rendía el Deportivo en el primer tramo liguero de la competición.





“El equipo que estamos viendo en las últimas semanas se asemeja al de la primera vuelta, con el sistema que utilizábamos y con esa regularidad y solvencia. Desde ese punto de vista continuar con esas sensaciones, de cara a todo lo que se viene. Es positivo sentirnos bien cada domingo e independientemente de los que jueguen el funcionamiento es el mismo y estamos contentos”, subrayó el punta.





3. La mente, pensando en el sábado

Se avecina un playoff, pero antes el Deportivo tiene un compromiso este sábado ante Unionistas y Miku apeló a ir paso a paso y centrarse primero en este choque.

“El equipo está enfocado en este partido, el entrenador ha sido muy claro en ese mensaje: hay un playoff, pero dentro de dos semanas. Llega un partido muy importante para el devenir de la entidad y somos conscientes, pero cuando llegue su momento ya nos enfocaremos más. Cuando se avecina un momento importante si llegas de la mejor manera preparado lo vas a afrontar con mucha seguridad, está el trabajo físico y el mental. El rival tiene sus opciones de playoff, nosotros, como siempre hemos hecho, representamos un escudo, una afición y una ciudad y merecen que tengamos un desempeño óptimo”, aclaró.





4. Una victoria, la mejor preparación

Para él, “el Deportivo es un club que, aunque tengamos el objetivo del playoff asegurado, tenemos que salir a ganar todos los partidos. La mejor manera de afrontar el playoff es tomarnos este encuentro como una preparación. Relajarnos no es bueno, ya habrá tiempo de relajarse en verano. En el partido del sábado habrá que hacer las cosas muy bien, para llegar al playoff de la mejor manera. No hay mejor preparación que una victoria”, sostuvo.





5. ’Revancha’ por el curso pasado

Miku es uno de los supervivientes de la campaña anterior, en la que no se logró el ascenso, y reconoció que ahora el fútbol les brinda una nueva oportunidad. “El fútbol me ha enseñado que siempre concede revancha. El año pasado fue complicado por no lograr el objetivo,el fútbol en general no sigue una norma escrita, es caprichoso y este playoff cuando llegue servirá un poco para resarcirnos de lo que pasó el año pasado. Pero no debemos quedarnos con eso, hacer un buen presente permitirá tener un buen futuro”, pidió.





6. Contento de poder jugar en Riazor

Casi con total seguridad el Depor afrontará la primera eliminatoria de playoff en Riazor, algo que Miku consideró que es positivo.





“Mi último ascenso me lo jugué en casa, en el Helmántico y salió bien y va a ser una situación parecida, pero el playoff será definido por detalles. Jugar en casa te da ese extra de confort, pero el contexto es totalmente diferente, será un partido a vida y muerte”, afirmó el atacante.