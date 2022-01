Miku no se conforma

Miku Fedor repitió como ‘Jugador Estrella Galicia’ del mes de diciembre, galardón que ya había conseguido en noviembre. Un reconocimiento a la trayectoria del ‘nueve’, pichichi con nueve goles, y que agradece, aunque no pierde de vista el objetivo grupal.











1 Con el ascenso en la cabeza





“Estoy muy contento por un reconocimiento que es individual, pero realza el trabajo del equipo. Es muy bonito recibir un premio y obviamente repetir, pero yo quiero el premio final, que es el objetivo que tenemos todos en común y que todo el deportivismo se ha trazado”, indicó en una rueda de prensa en Abegondo.









2 El reto, competir cada fin de semana





No obstante, su meta no pasa por ser el máximo realizador del equipo y lo que espera es competir cada día. “Mi objetivo no es ser pichichi, sino jugar el domingo. El entrenador no me regala nada, nadie me regala nada y el objetivo es siempre el domingo poder participar, entrenar en la semana muy fuerte, ser comprometido, saber el grado de implicación que uno tiene que tener para estar entre los once elegidos y cuando te la dan (la titularidad) agarrarte con uñas para que no te la quiten”, afirmó.









3 Competitividad bien entendida





Su compañero en la delantera, Alberto Quiles, mantiene con él una bonita pugna como máximo goleador blanquiazul, algo que considera que es bueno para aumentar el nivel del equipo. “Habla de la competitividad interna, que es fundamental para que un equipo trabaje y funcione bien. El de al lado quiere lo mismo que tú a nivel global pero si te relajas te come la tostada y eso es muy positivo. Es lo primero que tiene que haber para poder competir fuera. Si entre nosotros nos relajamos y estamos de paseo el domingo nos tocan la cara. Internamente tenemos que tener una competitividad sana para el domingo ser competitivos“, argumentó el delantero venezolano.









4 Primer penalti fallado desde 2013





En la pasada jornada ante el Talavera no redondeó la que habría sido una mañana perfecta, tras errar una pena máxima, algo que hacía mucho tiempo que no le pasaba “No fallaba uno desde 2013, es cuestión de estadística, de probabilidades. El año pasado todos los que tiré los metí y lo hablaba con el míster ayer (por el miércoles) a lo mejor me toca con 0-0 en el 90 y mi presión mental habría sido diferente y habría sido gol, así que queda ahí y ya pensando en lo que se viene”, aclaró.





5 Inoportuno parón en enero





Aunque lamentó que no pueden hacer nada,en medio del mes, para luego comprimir los partidos en apenas una semana. “Es un poco raro, y nosotros no lo entendemos. A parte de tener unas vacaciones un poco más largas de lo habitual, jugar y luego volver a parar no lo entendemos, pero al final nosotros somos simples soldados, hacemos lo que otros deciden y poco podemos hacer”, incidió el ‘punta’.





6 Con los pies en el suelo





Tanto el plantel como el cuerpo técnico aunque son conscientes de la importancia de este mes recuerdan que aún queda mucho. “El míster ha sido muy claro con nosotros, no vamos a ascender ahora, ni a principios de año. Eso ocurrirá si hacemos las cosas bien a final de temporada”, aclaró el atacante blanquiazul.









►“Desde la tranquilidad todos podemos desarrollar nuestro trabajo” Miku, de los pocos supervivientes del año pasado, trató de explicar en qué había cambiado el club con respecto a la campaña anterior.

“El año pasado había un grupo de jugadores con experiencia y que sabían a lo que venían, pero muchas veces en el mundo del fútbol, yo lo he vivido, tienes un grupo de jugadores muy bueno y al final las cosas no salen, la poción no sale bien o no se conjuga todo. Este año las cosas son positivas, el club está tranquilo, desde la distancia siempre durante los últimos años veías que todo era muy convulso, llegaban siete y se iban ocho, cambios de directivas y todo eso repercute en el verde. Desde la tranquilidad y desde tener las bases bien puestas todos podemos desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera, cada uno poniendo lo suyo el cóctel sale bien y estamos todos contentos”, afirmó el delantero venezolano durante su comparecencia. l