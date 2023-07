Alcaraz, una mezcla de lo mejor del 'Big Three'

La irrupción de Carlitos Alcaraz ha supuesto en el mundo del tenis un soplo de aire fresco y renovación, aportando frescura al tenis actual, lo que no ocurría desde la aparición del ´Big Three´. Carlitos es la combinación perfecta de lo mejor de Federer, Nadal y Djokovic, lo que le convierte en un jugador único, con carisma e identidad propia, llamado a marcar una época; con su gran victoria en Wimbledon ha dado un paso de gigante y se ha convertido en la gran estrella del firmamento tenístico mundial. Actualmente, no hay ningún tenista en el circuito ATP -salvo Djokovic hasta el día de su retirada- capaz de frenar el ascenso imparable de Carlitos, presente y futuro del tenis mundial. Alcaraz, ha hecho un torneo de Wimbledon espectacular, en semifinales contra Medvedev (Nº 3), dio un auténtico recital de tenis, pasándole por encima a un jugador muy difícil de batir, que se ha visto desarmado y sin capacidad de reacción, mostrándole al mundo de lo que es capaz.

En la gran final, el alumno se impuso al maestro, Carlitos derrotó en 5 sets a Djokovic (Nº 2), el tenista más laureado de la historia, tras un partido épico de casi cinco horas, jugado de poder a poder, si bien al final se impuso la mentalidad, la clase y el talento de Carlitos, que, con la serenidad, el aplomo, la valentía y la sabiduría de un veterano, cerró el partido con gran brillantez, como si la leyenda fuese él y no Novak, alucinante el último juego del partido. Alcaraz levantó la Challenge Cup con el público totalmente entregado y volcado con el nuevo ídolo del tenis mundial. Carlitos, con 20 años, es el Nº 1 más joven de la historia del tenis, tiene en su haber 12 títulos ATP: 2 Grand Slam (US Open 22 y Wimbledon 23) y 4 Masters 1000 (2 Mutua Open Madrid 2022 y 2023, Open de Miami 2022 y 1 Indian Wells 2023); crece tan deprisa, que no deja de sorprendernos cada día por su variedad de juego, actitud, espíritu de sacrificio, creatividad, su capacidad para asumir riesgos, su talento no tiene límites teniendo en cuenta su precocidad y margen de mejora. Describiré a continuación, con argumentos de peso, las razones por las que considero que Alcaraz está llamado a liderar el tenis mundial en esta nueva era, si le respetan las lesiones.



Puesta en escena, preparación física y riesgo de lesiones. Para llegar a cada bola en las mejores condiciones es imprescindible tener una gran preparación física, que incluye: fuerza, velocidad, resistencia y coordinación. Desde su puesta en escena es un jugador eléctrico en pista, llama poderosamente la atención su juego de piernas y su movilidad, su agresividad, su rapidez, es muy intuitivo, y en cuanto se le presenta la oportunidad posee habilidades para tomar la iniciativa. Su poderío físico le permite ser muy veloz y explosivo, tanto en los desplazamientos laterales para dominar los puntos con el drive (su mejor golpe) y con el revés, así como cuando tiene que correr desde el fondo de pista hacia la red, por lo que es muy difícil de desbordar. Su arrancada desde el fondo le permite ganar la red con gran facilidad, bien para llegar a una dejada o alcanzar la red para rematar la jugada tras un buen servicio o una derecha ganadora. Su equipo viene realizando un magnífico trabajo, buscando ese equilibrio tan necesario entre fuerza y velocidad, de cara a conseguir esa elasticidad y flexibilidad tan necesarias para tener esa movilidad que te permite alcanzar bolas a las que nadie llega. En el último año ha tenido 6 lesiones que han generado preocupación en su entorno, pudiendo ser la causa la intensidad brutal y excesiva pasión que pone en todo lo que hace. La plaga de percances, fruto de la tensión, y los calambres que sufrió en Roland Garros que le impidieron continuar compitiendo en condiciones de igualdad frente a Djokovic, estoy seguro que en su momento su equipo ha tomado las medidas oportunas para fortalecer los puntos débiles y evitar que se reproduzcan en un futuro próximo.



Empuñaduras utilizadas y efectos en el golpeo de la bola. Carlitos utiliza las empuñaduras western y semi western, con las que se gana toda la longitud del brazo delante del cuerpo, se impacta la bola más adelante y se la carga de peso, favoreciendo el golpe liftado y la potencia. Alcaraz maneja bien el golpe liftado, que genera más beneficios en tierra batida, pero también se maneja con un impacto plano. La explosividad y rapidez de Carlitos le permite pasar de la defensa al ataque. Cuando golpea bien la derecha, aprovecha su velocidad para ganar una posición ofensiva y aproximarse a la red para intentar cerrar el punto.



Saque táctico: gracias a su ´toss´ puede hacer todas las variedades con diferentes direcciones. Una de las cualidades más destacadas de Carlitos en todos sus golpes es su aceleración del brazo para soltar el latigazo. Carlitos tiene una cualidad muy especial, puede hacer todas las variedades de saque (liftado, cortado, plano) en el último instante, gracias a su ´toss´ (el lugar donde se lanza la bola), con lo cual su saque es difícil de leer, no ofrece pistas sobre el destino (diferentes direcciones) y la cualidad del primer impacto. Alcaraz utiliza el servicio con inteligencia y con su habilidad sabe dónde y cómo hacer daño a sus rivales. Su saque abierto liftado, con impacto cargado de ´kick´, sobre todo del lado de la ventaja, hace mucho daño.

Magnífico restador: resto ganador. Carlitos es un jugador muy completo y un magnífico restador, lo cual le ayuda a marcar diferencias. Es capaz de restar, tanto a mucha distancia de la línea de fondo como cerca de ella, y tener opciones de ganar el punto desde el primer impacto, tanto en pistas rápidas como en tierra batida, ya que domina todas las superficies.



Drive demoledor: su mejor golpe. Viene a ser la columna vertebral de su juego. Posee un swing más bien corto, que le permite armar el brazo con rapidez y sin ceder demasiada pista, tiene una capacidad de reacción muy rápida y en la preparación del golpe tiene un excelente movimiento de pies, lleva muy pronto la raqueta atrás, transfiere perfectamente el peso de su cuerpo para lograr una mayor aceleración en el golpe, e impacta la bola con el brazo completamente extendido, delante y en el punto más alto, lo que le permite hacer muchos winners. Carlitos consigue generar mucha aceleración y velocidad de bola sin aparente esfuerzo, y si encuentra una buena posición y un buen punto de apoyo, su impacto en la bola es muy difícil de neutralizar; y por si fuera poco tiene la virtud de replicar cuando se encuentra en una situación apurada con un drive ganador golpeando en carrera.



Revés formidable. Carlitos tiene un revés formidable, mejor el cruzado (le da muchos puntos), pero también el paralelo, a base de trabajarlo mucho con su entrenador Juan Carlos Ferrero, cuidando más su técnica y sus apoyos y abrir nuevos espacios, lo cual le ha dado una perspectiva muy diferente y le da muchas opciones para seguir dominando el punto con su drive y marcar las diferencias. Alcaraz tiene la cualidad de trasladar perfectamente el peso de su cuerpo a la hora de contactar con la pelota.

Dejada eficaz: golpe ganador. A Carlitos se le atribuye haber revalorizado la dejada en el circuito, un golpe menos utilizado en el tenis actual, que exige una buena lectura del juego para crear una situación ventajosa que rompe el ritmo del rival, si bien se necesita tener una habilidad especial para ejecutar este golpe correctamente, ya que conlleva un riesgo enorme. Resulta más fácil la dejada de revés, debido a que se disimula el cambio de empuñadura, pero a Alcaraz utiliza más la dejada de derecha, que ejecuta a la perfección. La dejada es una constante en el juego de Carlitos, que utiliza como golpe ganador (no pretende hacer un ´drop´ con ´back spin´, con efecto de retroceso).



Fortaleza mental: sabe jugar bajo presión. A Carlitos le motiva la presión, en momentos críticos es fiel a su estilo, buscando soluciones valientes e imaginativas, para remar contracorriente, intentar cambiar el rumbo de las cosas y buscar siempre la victoria. En tales circunstancias se apoya en su buen servicio y en el resto. Alcaraz posee una gran fortaleza mental, tiene confianza en sí mismo hasta el último punto, no dan nunca una bola por perdida.



Papel de su familia y de su equipo. En la trayectoria y evolución de Carlitos, nada hubiera sido posible sin el gran apoyo de su familia -fantástica, por cierto- que ha guiado sus pasos por el camino correcto, haciendo la mejor elección, que ha sido poner en manos de Juan Carlos Ferrero y su equipo, que ha tenido un papel determinante en la proyección de su carrera.



Nuevo ídolo de los aficionados al tenis. A Carlitos le gusta divertirse en la pista y que el público se lo pase bien y disfrute con su tenis. La catedral del tenis se rindió ante Alcaraz, que cautiva, conquista y enamora a los aficionados no solo por su gran tenis, también por su sonrisa, naturalidad, sencillez, humildad, espontaneidad, autenticidad, deportividad. Los aficionados de la pista central y los millones de telespectadores de todo el mundo, han vibrado y revivido los duelos épicos Federer-Nadal y Federer-Djokovic, con un Carlitos que ha asombrado al mundo con su forma de expresarse en el juego, dominando todos los registros en los momentos cruciales. Siendo un tenista de otro planeta, tiene los pies en el suelo, es muy cercano y del pueblo, lo quiere todo el mundo. Carlitos, ¡no cambies nunca!