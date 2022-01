Menudo aprovecha ante la Ponferradina los pocos minutos que le dan

El centrocampista del Deportivo Juan Carlos Menudo salió de la ‘nevera’ en el amistoso con la Deportiva Ponferradina, de Segunda División, y, con el mercado abierto, ha aprovechado los pocos minutos que le ha dado su técnico, Borja Jiménez.



Menudo anotó el tercer gol de los blanquiazules en el anexo del estadio El Toralín, en Ponferrada, donde sustituyó a Josep Calavera a los 73 minutos del encuentro.









Primer fichaje



El sevillano, de 30 años, fue el primer fichaje del Deportivo en su segunda temporada en Primera Federación, pero solo ha tenido 155 minutos en la tercera categoría del fútbol nacional.

El jugador formado en el Sevilla, que pasó por el Cartagena, la UD Logroñés, la Ponferradina, el Melilla, la Cultural Leonesa y el Numancia, llegó al Deportivo para ser titular, un rol que solo ha tenido en un partido de los siete en los que participó, ante el Bilbao Athletic.





El dato

Brea e Ian Mackay, los arqueros presentes en el entrenamiento



Desde noviembre



Ese encuentro ante el filial del conjunto vasco, que se disputó el 28 de noviembre, fue, precisamente, el último en el que jugó el talentoso centrocampista en Primera RFEF.

Menudo fue suplente en los seis anteriores partidos como deportivista, entre ellos el de su debut oficial ante el filial del Celta de Vigo en la primera jornada, al que endosó su único gol como blanquiazul, que fue elegido como el mejor hasta el parón navideño en el fútbol de bronce.









“Uno más”



Borja Jiménez fue preguntado en varias ocasiones por el poco protagonismo del centrocampista, entre ellas, 8 de octubre, cuando dijo que era un “jugador más de la primera plantilla” y añadió que lo utilizaría cuando creyera que puede dar “minutos de calidad” al equipo. Sin embargo, en la práctica, apenas ha tenido protagonismo desde entonces.









El club le ofrece salir



Hace unos días en Cope Coruña, Eduardo Ipiens, su agente, indicó que “la situación es que Juan Carlos Menudo está posiblemente en el mejor equipo en el que ha estado en su carrera en un momento en que el equipo está bien. Salir en esta situación no es nada fácil y no vamos a forzar ninguna salida si no estamos convencidos ni Depor ni nosotros”. El Depor le ha ofrecido salir cedido.