Manu Taibo: “En todo momento supe que era bronce”

Ocho medallas internacionales en menos de dos meses. Es el fantástico botín del junior oleirense Manu Taibo entre el Europeo y los World Skate Games. Cuatro y cuatro. Igual que los metales: un oro, una plata y dos bronces en cada cita.



Cansado pero muy contento, Manu apenas tendrá tiempo para descansar antes de poner rumbo a Alemania para comenzar la temporada de patinaje de velocidad sobre hielo.

¿Qué tal la experiencia en tus primeros Mundiales?

Muy bien, genial. Además de las medallas, el evento estuvo muy bien organizado y me sentí muy arropado.

Ahora te vas a Alemania.

Es mi tercera temporada sobre hielo, aunque en la primera fue ir y venir todo el rato. El año pasado ya estuve viviendo allí

¿Cuánto dura la temporada?

Tuvimos que retrasar el inicio de mi temporada porque estuve en el Mundial de ruedas. La acabaré en febrero, más o menos.

¿Qué diferencias hay entre las ruedas y el hielo?

La primera, la que más se nota a la hora de competir, es que en ruedas son pruebas en pelotón, con más contactos; en hielo, la mayoría son individuales, contrarreloj. Y después están muchos aspectos técnicos: colocación de tobillos, de rodillas, distribución del peso... La técnica se parece pero la sensación es distinta. Las superficies agarran de distinta manera; además, las curvas en hielo se hacen muy cerradas en el carril de dentro y se hace más complicado.

Volvemos a Buenos Aires. En la carrera de eliminación –en la que fue bronce tras una rectificación– dio la sensación, además clara, que de habías llegado segundo. ¿Qué pasó?

Vi el vídeo y el comentarista dijo que había sido plata, pero yo en todo momento supe que era bronce, a pesar de que todo el mundo que había visto la carrera me decía que era plata.

¿Dónde se escapó el oro?

En el momento en que en la última curva me pasaron los dos colombianos. Entré en su juego. Se me puso uno delante y el otro detrás, el de delante me frenó un poquito y el de detrás aprovechó el hueco. En ese momento me cabreé, pero la verdad es que lo hicieron bien.

El circuito tenía una zona groseramente rebacheada. ¿Se notó a la hora de competir?

Sí, de hecho todos evitamos pasar por esa zona, y hubo protestas por las condiciones del circuito.

Primera prueba: 10.000 puntos eliminación en pista.

Es la más complicada, ya que es como una adaptación. No me sentía del todo cómodo. La estrategia fue empezar a que la gente se cansara y aparecer yo al final. Conseguí abrir hueco, saqué 7 puntos y acabé sexto, empatado con el quinto.



Segunda: 10.000 eliminación.

Fue la que me abrió los ojos: “Estás ahí de verdad”. Estuve peleando con las selecciones grandes y a falta de 12 vueltas los colombianos se pusieron en cabeza y aumentaron el ritmo. Al final quedé cuarto, pero con mucha distancia sobre los de atrás; había luchado de verdad por las medallas.

Tercera: 1.000 Sprint. El oro.

Pasé primero mi primera serie, pero fatigado de piernas. En la siguiente ronda iba algo nervioso porque era complicada, pero también acabé primero. La final la planteamos bien. Y salió bien.

Cuarta: 10.000 puntuación en circuito. La plata.

Lo mismo que en la otra pista: espera a que la gente se cansar y salir yo. Me vi muy fuerte, empecé a puntuar y entré en meta segundo.

La quinta fue el bronce en 15.000 eliminación, el mismo premio –inesperadísimo– que en la sexta: Maratón, con competidores de todas las categorías de edad.

Aquí puedo decir que soy el tercero del mundo. Pude aguantar con los grandes. Se fueron dos por delante, el oro y la plata, y conseguí ganar el sprint del segundo grupo, en el que éramos ocho.

El 1 de enero de 2023 serás senior ¿Expectativas?

No meo veo el año que viene ganando, pero no le tengo ningún miedo. Lo que quiero hacer antes del Europeo y el Mundial es intentar correr las máximas carreras internacionales que pueda, llevarme hostias de todos lados, porque es inevitable, y coger el ritmo a la nueva categoría.