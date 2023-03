Mackay: "El vestuario está con el míster"

Ian Mackay, uno de los capitanes del Deportivo, ha subrayado el respaldo de la plantilla blanquiazul al técnico Óscar Cano.

"El vestuario está con el míster", ha asegurado el portero coruñés esta mañana en rueda de prensa, antes del entrenamiento a puerta cerrada en el estadio de Riazor.

"Sabemos dónde estamos y es un club con muchísima exigencia, él es el primero que lo sabe y nosotros también", ha manifestado sobre cómo han afectado al vestuario los cánticos contra Óscar Cano que emitieron bastantes de los aficionados que se desplazaron el pasado domingo a León, donde el Deportivo perdió con la Cultural Leonesa (1-0).

"Tenemos que estar unidos, la afición tiene su opinión y cuando somos tantos del Depor es imposible que sea unánime la opinión. Vamos a intentar que este partido nos salga bien, que los tres puntos se queden en Riazor y que poco a poco lleguemos al final unidos, que es normal que sea así, porque aunque la gente está enfadada, hace colas entre semana para comprar entradas, pero el vestuario está con el míster", ha manifestado el guardameta.

Se están haciendo incluso socios de Unionistas para ir al partido, se llena el estadio, viaja muchísima afición a León... ¿Yo qué le voy a pedir a esa gente?

A la pregunta de qué le pide a los hinchas blanquiazules de cara al tramo final de curso, en el que el equipo se juega el ascenso directo, ha señalado: "No me siento en situación para pedir nada a la afición, es la realidad. Me comentan que se están haciendo incluso socios de Unionistas para ir al partido, se llena el estadio para este fin de semana, se llenó cuando vino el Castilla, viaja muchísima afición a León... ¿Yo qué le voy a pedir a esa gente? No le puedo pedir nada, sino darles las gracias porque nos arropan siempre e intentar darles una alegría. Es normal que estén enfadados y ahora vienen los diez últimos partidos, lo importante, que es cuando se juegan las castañas y queremos ascender".

Ahora vienen los diez últimos partidos, lo importante, que es cuando se juegan las castañas y queremos ascender

El arquero herculino admite que el juego desplegado en las últimas jornadas no ha sido nada bueno.

"Tenemos que mejorar mucho en ese aspecto, ahora tengo la cabeza ya en el Celta B, que es el siguiente partido que tenemos en casa y es muy importante, tenemos que sacar los tres puntos, que no pensamos en otra cosa. Además, que después del palo del otro día la gente nos siga apoyando es de agradecer y debemos dedicarles un triunfo, que se lo merece", ha indicado.

Que después del palo del otro día la gente nos siga apoyando es de agradecer y debemos dedicarles un triunfo

Mackay ha reconocido también los enormes problemas que sufre el cuadro deportivista para marcar goles lejos de Riazor: "No hay que ser tampoco meticulosos, sino ver los números. Fuera de casa en los últimos partidos nos está costando muchísimo hacer gol y es lo que nos está costando puntos, pero no es trabajo de los delanteros sólo, sino de todo el equipo, que nos está costando llevar balones arriba. Si no hacemos gol, no podemos llevarnos los tres puntos".

Pero el portero coruñés sólo piensa en regresar a la senda del triunfo desde este mismo domingo, contra el Celta B en el estadio herculino.

"Es un partido muy importante, ya no sólo porque sea el Celta B, sino que es el siguiente partido que nos toca y si queremos pelear por lo más alto, tenemos que lograr los tres puntos. Es un partido que la afición nos va a exigir y un partido que tenemos que ganar, no me entra otra cosa en la cabeza. Queremos que la gente se vaya contenta, con una victoria, que hace tres semanas que no conseguimos una, y tenemos que regresar a la senda del triunfo", ha manifestado.

Contra el Celta B es un partido que tenemos que ganar, no me entra otra cosa en la cabeza

Sobre el filial celeste, ha dicho: "Creo que llega en buen momento, tiene la baja de Miguel (Rodríguez), que es importante para ellos. No sé si estarán recuperados Iker Losada y Lautaro. Tienen buenos números fuera, como nosotros en casa, pero tenemos que sacar los tres puntos. No podemos tener otra mentalidad que pensar en que se queden los tres puntos en casa".

"Están en un buen momento de forma y van a intentar sacar los tres puntos. Nosotros, independientemente de quién sea el rival, tenemos que pelear por que no se escapen", ha reiterado.